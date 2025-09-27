Gwiazdy na premierze animacji „Super Charlie”! Joanna Brodzik, Eliza i Paweł Trybała z córkami, Katarzyna Glinka
Na warszawskiej premierze pojawiła się polska obsada dubbingowa oraz znani goście.
/ 27.09.2025 /
źródło AKPA
Joanna Brodzik
27 września w Cinema City Arkadia odbyła się premiera medialna filmu „Super Charlie” w doskonałej obsadzie dubbingowej reżyserowanej przez Zuzannę Biernat.
źródło AKPA
Eliza i Paweł Trybała z córkami
Głosu postaciom użyczyli m.in. Tymoteusz Gliszczyński, Maks Sikora, Joanna Brodzik, Jacek Bończyk, Olga Sarzyńska i Mirosław Zbrojewicz.
źródło AKPA
Eliza i Paweł Trybała z córkami
Na warszawskiej premierze pojawiła się polska obsada dubbingowa oraz znani goście, w tym m.in. Eliza i Paweł Trybała z córkami.
źródło AKPA
Katarzyna Glinka
źródło AKPA
Tymoteusz Gliszczyński
źródło AKPA
Premiera animacji "Super Charlie"
Katarzyna | 27 września 2025
Eliza z rodziną fajnie wyglądają
Gghjjo | 27 września 2025
Trybaly tandeta.corki brzydkie
Olaa | 28 września 2025
Chyba nie widziałeś brzydkich. Te dziewczynki są naprawdę ładne
Max | 27 września 2025
Dzieci. Zawsze. Są. Piękne. Zawsze.