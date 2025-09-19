Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Janusz Gajos, Katarzyna Paskuda...
/ 19.09.2025 /
Paulina Gałązka
W piątek 19 września odbyła się uroczysta premiera filmu „Zamach na papieża”.
Katarzyna Glinka
Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka, Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Katarzyna Paskuda…
Małgorzata Opczowska-Łęska
Roma Gąsiorowska
Katarzyna Walter
Laura Samojłowicz
Agnieszka Michalska
Lidia Popiel
Katarzyna Paskuda
Jacek Król
Janusz Gajos
Karolina Gruszka
Magdalena Górska
Ireneusz Czop
Marek Włodarczyk
Andrzej Pągowski
