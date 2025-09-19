times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka

Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Janusz Gajos, Katarzyna Paskuda...

Janusz Gajos Katarzyna Glinka Paulina Gałązka Roma Gąsiorowska
/ 19.09.2025 /
Aurora
Paulina Gałązka Fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

1 / 16

Paulina Gałązka

W piątek 19 września odbyła się uroczysta premiera filmu „Zamach na papieża”.

Katarzyna Glinka-min źródło AKPA

2 / 16

Katarzyna Glinka

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka, Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Katarzyna Paskuda…

Małgorzata Opczowska-Łęska-min źródło AKPA

3 / 16

Małgorzata Opczowska-Łęska
Roma Gąsiorowska-min źródło AKPA

4 / 16

Roma Gąsiorowska
Katarzyna Walter źródło AKPA

5 / 16

Katarzyna Walter
Laura Samojłowicz-min źródło AKPA

6 / 16

Laura Samojłowicz
Agnieszka Michalska-min źródło AKPA

7 / 16

Agnieszka Michalska
Lidia Popiel-min źródło AKPA

8 / 16

Lidia Popiel
Katarzyna Paskuda-min źródło AKPA

9 / 16

Katarzyna Paskuda
Jacek Król-min źródło AKPA

10 / 16

Jacek Król
Janusz Gajos, Fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

11 / 16

Janusz Gajos
Karolina Gruszka-min źródło AKPA

12 / 16

Karolina Gruszka
Magdalena Górska-min źródło AKPA

13 / 16

Magdalena Górska
Ireneusz Czop-min źródło AKPA

14 / 16

Ireneusz Czop
Marek Włodarczyk-min źródło AKPA

15 / 16

Marek Włodarczyk
Andrzej Pągowski-min źródło AKPA

16 / 16

Andrzej Pągowski
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Czerwony dywan
Ada Fijał Grażyna Szapołowska
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Radek Pestka, Łukasz Kędzior i inni.
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Agata Młynarska Ewelina Ruckgaber
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Cezary Trybański, Piotr Musiałkowski, Ewelina Ruckgaber...
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Czerwony dywan
Katarzyna Ankudowicz Małgorzata Opczowska
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Mateusz Pawłowski, Katarzyna Ankudowicz, Wojciech Solarz, Marta Surnik...
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Czerwony dywan
Beata Tadla Jacek Rozenek
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Plejada aktorów pojawiła się na premierze spektaklu "Opiekunka na zabój".
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Czerwony dywan
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Włożyła biały komplet. Wyglądała, jak śnieżynka!
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Czerwony dywan
Joanna Krupa Karolina Pisarek-Salla
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Marta Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Sokołowska, Wojciech Łozowski, Marcin Tyszka...
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Czerwony dywan
Anna Czartoryska-Niemczycka Katarzyna Herman
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Zofia Ślotała-Haidar, Paulina Koziejowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Bartłomiej Topa, Julia Pietrucha...
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Alicja Węgorzewska Bogna Sworowska
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Urszula Dudziak, Agnieszka Fitkau-Perepeczko...
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Czerwony dywan
Jan Frycz Marcin Dorociński
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Piotr Stramowski, Katarzyna Grochola, Tatiana Okupnik, Maria Sadowska z mężem...
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Ale plota! Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Benny Blanco Czerwony Dywan
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Czyż nie wyglądają pięknie?
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Ale plota! Czerwony dywan Dzieci gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Nastoletni Henry to cała mama!
Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym
Czerwony dywan
Borys Szyc Izabela Janachowska
Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym
Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona...
Gwiazdy hucznie świętują 25-lecie Cinema City! Promienna Aleksandra Żebrowska, Mateusz Banasiuk
Czerwony dywan
Aleksandra Żebrowska Mateusz Banasiuk
Gwiazdy hucznie świętują 25-lecie Cinema City! Promienna Aleksandra Żebrowska, Mateusz Banasiuk
Karolina Woźniak i Tomasz Iwan, Agnieszka Hekiert, Olivier Janiak...
Plejada sław na gali fundacji Kering. Szykowna Georgina Rodriguez, roznegliżowana Dakota Johnson…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Dakota Johnson
Plejada sław na gali fundacji Kering. Szykowna Georgina Rodriguez, roznegliżowana Dakota Johnson…(FOTO)
Salma Hayek, Demi Moore, Lauren Sanchez...
Gwiazdy bawią się na premierze „Wędrówki z dinozaurami”! Marika z uroczymi SYNAMI, Michał Koterski
Czerwony dywan
Aneta Zając Marika
Gwiazdy bawią się na premierze „Wędrówki z dinozaurami”! Marika z uroczymi SYNAMI, Michał Koterski
Aneta Zając, Marta Dąbrowska, Piotr Zelt, Michał Kassin...
Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Adam Woronowicz Izabela Kuna
Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)
Adam Woronowicz, Magdalena Popławska...
 