To już 13 lat z „Przyjaciółkami”. Gwiazdy obsady na press day w Stajni Chojnów! Liszowska, Socha, Stramowski, Kasprzykowski… (FOTO)

Małgorzata Socha

„Przyjaciółki i ich partnerzy postanowili dołączyć do Patrycji i Wiktora, żeby się wyciszyć i zrelaksować na łonie natury. Dzięki temu spotkaniu Borys, partner Ingi, został przyjęty do grona jej przyjaciół i zaakceptowany. Kolejny krok w ich relacji został poczyniony. Wydaje mi się, że Inga i Borys są fajną parą. Udało im się w końcu dogadać, mają wspólny cel – chcą razem zbudować dom dla swej patchworkowej rodziny” – zdradziła Małgorzata Socha, czyli serialowa Inga.