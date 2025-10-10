To już 13 lat z „Przyjaciółkami”. Gwiazdy obsady na press day w Stajni Chojnów! Liszowska, Socha, Stramowski, Kasprzykowski… (FOTO)
Aktorzy ujawnili, co przyniosą nowe odcinki serialu.
W malowniczym miejscu położonym w podwarszawskiej Stajni Chojnów, odbyło się spotkanie prasowe na planie serialu „Przyjaciółki”, z udziałem Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Magdaleny Stużyńskiej, Bartka Kasprzykowskiego, Pawła Deląga oraz Piotra Stramowskiego. Niedawno wystartował 26. sezon tego serialu, który od 13 lat podbija serca widzów Polsatu. Ujeżdżalnia i padok stały się głównym miejscem akcji 8. odcinka premierowego sezonu, a aktorzy przy okazji zdradzili małe smaczki dotyczące serialu.
„Patrycja i Wiktor z radością oddają się tu swojej jeździeckiej pasji. Takie wątki bardzo wzbogacają nasz serial”– mówił Paweł Deląg, który również prywatnie, doskonale trzyma się w siodle.
„Paweł przeżyje dzisiaj dramatyczne chwile związane z inicjacją do kultury hippicznej. Mam nadzieję, że będzie z tego więcej śmiechu niż płaczu” – przyznał Bartek Kasprzykowski, czyli serialowy Paweł,
„Przyjaciółki i ich partnerzy postanowili dołączyć do Patrycji i Wiktora, żeby się wyciszyć i zrelaksować na łonie natury. Dzięki temu spotkaniu Borys, partner Ingi, został przyjęty do grona jej przyjaciół i zaakceptowany. Kolejny krok w ich relacji został poczyniony. Wydaje mi się, że Inga i Borys są fajną parą. Udało im się w końcu dogadać, mają wspólny cel – chcą razem zbudować dom dla swej patchworkowej rodziny” – zdradziła Małgorzata Socha, czyli serialowa Inga.
„Borys jest zakochany, z wzajemnością. Niestety w tym sezonie zjawiła się w jego życiu postać z przeszłości – Ewa, którą gra Karolina Chapko – i trochę namiesza” – ujawnia Piotr Stramowski, czyli serialowy Borys.
