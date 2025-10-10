times-dark
Kozaczek
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd

To już 13 lat z „Przyjaciółkami”. Gwiazdy obsady na press day w Stajni Chojnów! Liszowska, Socha, Stramowski, Kasprzykowski… (FOTO)

Aktorzy ujawnili, co przyniosą nowe odcinki serialu.

Bartłomiej Kasprzykowski Joanna Liszowska Magdalena Stużyńska Małgorzata Socha Paweł Deląg Piotr Stramowski
/ 10.10.2025 /
KJ
akpa20250919_przyj_p_day_pw_2552 źródło AKPA

1 / 10

"Przyjaciółki" - press day w Stajni Chojnów

W malowniczym miejscu położonym w podwarszawskiej Stajni Chojnów, odbyło się spotkanie prasowe na planie serialu „Przyjaciółki”, z udziałem Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Magdaleny Stużyńskiej, Bartka Kasprzykowskiego, Pawła Deląga oraz Piotra Stramowskiego. Niedawno wystartował 26. sezon tego serialu, który od 13 lat podbija serca widzów Polsatu. Ujeżdżalnia i padok stały się głównym miejscem akcji 8. odcinka premierowego sezonu, a aktorzy przy okazji zdradzili małe smaczki dotyczące serialu.

akpa20250919_przyj_p_day_pw_3876 źródło AKPA

2 / 10

Paweł Deląg

„Patrycja i Wiktor z radością oddają się tu swojej jeździeckiej pasji. Takie wątki bardzo wzbogacają nasz serial”– mówił Paweł Deląg, który również prywatnie, doskonale trzyma się w siodle.

akpa20250919_przyj_p_day_pw_3851 źródło AKPA

3 / 10

Bartłomiej Kasprzykowski,

„Paweł przeżyje dzisiaj dramatyczne chwile związane z inicjacją do kultury hippicznej. Mam nadzieję, że będzie z tego więcej śmiechu niż płaczu” – przyznał Bartek Kasprzykowski, czyli serialowy Paweł,

akpa20250919_przyj_p_day_pw_2685 źródło AKPA

4 / 10

Małgorzata Socha

„Przyjaciółki i ich partnerzy postanowili dołączyć do Patrycji i Wiktora, żeby się wyciszyć i zrelaksować na łonie natury. Dzięki temu spotkaniu Borys, partner Ingi, został przyjęty do grona jej przyjaciół i zaakceptowany. Kolejny krok w ich relacji został poczyniony. Wydaje mi się, że Inga i Borys są fajną parą. Udało im się w końcu dogadać, mają wspólny cel – chcą razem zbudować dom dla swej patchworkowej rodziny” – zdradziła Małgorzata Socha, czyli serialowa Inga.

akpa20250919_przyj_p_day_pw_3646 źródło AKPA

5 / 10

Piotr Stramowski

„Borys jest zakochany, z wzajemnością. Niestety w tym sezonie zjawiła się w jego życiu postać z przeszłości – Ewa, którą gra Karolina Chapko – i trochę namiesza” – ujawnia Piotr Stramowski, czyli serialowy Borys.

akpa20250919_przyj_p_day_pw_3121 źródło AKPA

6 / 10

Joanna Liszowska
akpa20250919_przyj_p_day_pw_3755 źródło AKPA

7 / 10

Magdalena Stużyńska
akpa20250919_przyj_p_day_pw_2158 źródło AKPA

8 / 10

"Przyjaciółki" - press day w Stajni Chojnów
akpa20250919_przyj_p_day_pw_2490 źródło AKPA

9 / 10

"Przyjaciółki" - press day w Stajni Chojnów
akpa20250919_przyj_p_day_pw_3306 źródło AKPA

10 / 10

"Przyjaciółki" - press day w Stajni Chojnów
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
To już oficjalnie. Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska są PO ROZWODZIE!
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
To już oficjalnie. Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska są PO ROZWODZIE!
To koniec ich trzydziestoletniego małżeństwa!
Koroniewska nie wytrzymała. Tak rozprawiła się z atakami: „Stara i na dodatek z małymi cyckami”
Ale plota! Skandale Uroda Z życia gwiazd
Hejt Joanna Koroniewska
Koroniewska nie wytrzymała. Tak rozprawiła się z atakami: „Stara i na dodatek z małymi cyckami”
Aktorka ma już dość i postawiła sprawę jasno!
Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Donald Trump Melania Trump
Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…
Czyżby to była najgorętsza premiera roku?
Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Justin Bieber
Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)
Tylko spójrzcie jak zabalował! Czyżby powrócił do starych nawyków?
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Aleksander Sikora Dorota Szelągowska
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Antek Smykiewicz, Lenka Klimentova, Natalia Nykiel...
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Ale plota! Z życia gwiazd
Love Stories Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Oto historia miłosna Ryszarda Rynkowskiego.
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale
Brooklyn Beckham David Beckham
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Rodzinna drama Beckhamów wciąż trwa!
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Trzydzieści wspólnych lat runęło jak domek z kart.
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Małgorzata Rozenek-majdan
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Celebrytka zdobyła się na szczere wyznanie.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
David Beckham Victoria Beckham
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)
Taki widok to rzadkość!
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Tacy to pożyją!
Zniknął, by wrócić mocniejszy. Kossakowski znów widoczny
Z życia gwiazd
Gwiazdy Przemek Kossakowski
Zniknął, by wrócić mocniejszy. Kossakowski znów widoczny
Ruszył z nowymi projektami
„Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”
Programy TV
Dawid Woliński Joanna Krupa
„Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”
Widzowie oburzeni tym wyzwaniem dla uczestników.
 