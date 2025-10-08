times-dark
Kozaczek
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV Z życia gwiazd

Gwiazdy na premierze „Glina. Nowy rozdział”. Stramowski, zjawiskowa Książkiewicz, Stuhr, Tadla z mężem…(FOTO)

Anna Cieślak, Grzegorz Krychowiak, Olgierd Łukaszewicz...

Anna Cieślak Beata Tadla Grzegorz Krychowiak Maciej Stuhr Piotr Stramowski Premiera Weronika Książkiewicz
/ 08.10.2025 /
KJ
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_8838 źródło AKPA

1 / 14

Weronika Książkiewicz
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_9392 źródło AKPA

2 / 14

Maciej Stuhr
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_9803 źródło AKPA

3 / 14

Olgierd Łukaszewicz
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0066 źródło AKPA

4 / 14

Anna Cieślak
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0662 źródło AKPA

5 / 14

Grzegorz Krychowiak
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0228 źródło AKPA

6 / 14

Piotr Stramowski
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_9993 źródło AKPA

7 / 14

Marek Krupski
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0508 źródło AKPA

8 / 14

Beata Tadla i Michał Cebula
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_8715 źródło AKPA

9 / 14

Odeta Moro
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0603 źródło AKPA

10 / 14

Marta Dąbrowska
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_9634 źródło AKPA

11 / 14

Arkadiusz Gołębiowski
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0555 źródło AKPA

12 / 14

Dariusz Jabłoński, Joanna Sydor, Piotr Lenar
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_0280 źródło AKPA

13 / 14

Władysław Pasikowski
akpa20251007_glina_nowyroz_pw_9039 źródło AKPA

14 / 14

Jerzy Radziwiłowicz
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 9 października 2025 Odpowiedz

Stulhr. . Łukasiewicza cz. Rączka lo i cz lis 🦊 nn będzie quantum. Lampa MI Q JI WZWNI, NAWET NIE ADLO ICH SĄ CECHY U PO BY NIE S WZUQEZAE,MAC. SZLACHTA S,MNIEVTAK.

POLECANE DLA CIEBIE
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Ale plota! Z życia gwiazd
Love Stories Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Oto historia miłosna Ryszarda Rynkowskiego.
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale
Brooklyn Beckham David Beckham
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Rodzinna drama Beckhamów wciąż trwa!
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Trzydzieści wspólnych lat runęło jak domek z kart.
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Małgorzata Rozenek-majdan
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Celebrytka zdobyła się na szczere wyznanie.
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Mick Jagger
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Lider The Rolling Stones wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał, a obok niego błyszczała kobieta, która skradła show.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
David Beckham Victoria Beckham
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)
Taki widok to rzadkość!
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Tacy to pożyją!
Zniknął, by wrócić mocniejszy. Kossakowski znów widoczny
Z życia gwiazd
Gwiazdy Przemek Kossakowski
Zniknął, by wrócić mocniejszy. Kossakowski znów widoczny
Ruszył z nowymi projektami
„Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”
Programy TV
Dawid Woliński Joanna Krupa
„Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”
Widzowie oburzeni tym wyzwaniem dla uczestników.
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Maffashion
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Fashionistka zdradziła kulisy ich współpracy.
Maurycy Popiel to niejedyny aktor w rodzinie. Ma znanego brata, a jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Aktorstwo Andrzej Popiel
Maurycy Popiel to niejedyny aktor w rodzinie. Ma znanego brata, a jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)
To właśnie z mamą zatańczy w nowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".
Wojciech Mann szokuje wyznaniem o śmierci: „Boję się, że to za chwilę nastąpi”
Ale plota! Z życia gwiazd
śmierć Wojciech Mann
Wojciech Mann szokuje wyznaniem o śmierci: „Boję się, że to za chwilę nastąpi”
Takich słów chyba nikt się nie spodziewał.
Zenek Martyniuk komentuje „rozstanie” syna Daniela: „Nie chce mi się wierzyć…”
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Faustyna Martyniuk
Zenek Martyniuk komentuje „rozstanie” syna Daniela: „Nie chce mi się wierzyć…”
W sieci aż huczy o rozstaniu, a rodzice nie mają o niczym pojęcia.
 