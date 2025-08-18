times-dark
Kozaczek
Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny" tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!

Joanna Liszowska, Jolanta Fraszyńska, Mateusz Mosiewicz...

Barbara Bursztynowicz Joanna Liszowska Jolanta Fraszyńska Piotr Stramowski
18.08.2025
akpa20250606_szpitalswanny_dg_32283 źródło AKPA

Plan serialu "Szpital św. Anny"

„Szpital św. Anny” to polski serial obyczajowo-medyczny, którego emisja trwa od 24 lutego 2025 roku na antenie stacji telewizyjnej TVN. Produkcja przedstawia losy pięciu lekarek z krakowskiego szpitala, które starają się pogodzić wymagającą pracę na oddziale z życiem osobistym. Jak się okazuje, to najbardziej feministyczna placówka na serialowej mapie Polski.

akpa20250606_szpitalswanny_dg_32483 źródło AKPA

Plan serialu "Szpital św. Anny"

Wśród lekarskiej obsady znajdują się: Zyta (Jolanta Fraszyńska), która jest ekscentryczną panią profesor i onkolog. Pediatra Kaśka (Joanna Liszowska). Zosia (Julia Kamińska), która jest lekarką medycyny ratunkowej. Kaja (Ada Szczepaniak), czyli młoda kardiolożka w trakcie specjalizacji. Marta (Klaudia Koścista) – ratowniczka medyczna oraz ginekolożka Daria (Marta Wierzbicka).

akpa20250606_szpitalswanny_dg_31683 źródło AKPA

Barbara Bursztynowicz dołącza do obsady!

Już jesienią lekarki ze Szpitala św. Anny powrócą do swoich zawodowych obowiązków, a na ekranach pojawi się kolejny sezon. Co najważniejsze, do obsady dołączyło teraz dwoje, nowych aktorów. Pierwszą debiutantką w serialu jest Barbara Bursztynowicz, która zagra rolę Ireny Bursztyn i matkę Darii. Co ciekawe, postać, którą zagra, ma niesamowitą historię związaną z jej mamą.

 

„Moja bohaterka nazywa się Irena Bursztyn. Ciągle nie mogę się nauczyć i mam ochotę dokończyć nazwisko. Oczywiście nazwisko zawdzięczam serialowej córce Darii, bo ono nosi je już od jakiegoś czasu, natomiast scenarzyści nie mogli wiedzieć, że moja mama miała na imię Irena. To dla mnie wzruszająca historia i znak z góry. To bardzo feministyczna produkcja, aktualna w zapisie, w scenariuszu, w relacjach, która obala wiele stereotypów. Operujemy w nowoczesnym społeczeństwie i kilka tematów tabu na pewno przełamiemy” – uchyla rąbka tajemnicy Barbara Bursztynowicz.

akpa20250606_szpitalswanny_dg_32329 źródło AKPA

Piotr Stramowski dołącza do obsady!

Drugą niespodzianką jest aktor Piotr Stramowski, który wcieli się w rolę chirurga, Macieja Bilewicza.

 

„Maciej to taki trochę „amerykański” typ, bo wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako chirurg, ale w pewnym momencie coś go ściąga do Polski. Ma luz, ale też ogromną wiedzę i pewność siebie. Zna się na swoim fachu, nie podważa się jego decyzji. Trochę jak dr House, tylko mniej zgryźliwy” – zdradza aktor.

akpa20250606_szpitalswanny_dg_32319 źródło AKPA

Jolanta Fraszyńska
akpa20250606_szpitalswanny_dg_32487 źródło AKPA

Joanna Liszowska
akpa20250606_szpitalswanny_dg_32453 źródło AKPA

Mateusz Mosiewicz
akpa20250606_szpitalswanny_dg_31639 źródło AKPA

Barbara Bursztynowicz
akpa20250606_szpitalswanny_dg_32340 źródło AKPA

Piotr Stramowski
