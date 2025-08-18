Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!

Barbara Bursztynowicz dołącza do obsady!

Już jesienią lekarki ze Szpitala św. Anny powrócą do swoich zawodowych obowiązków, a na ekranach pojawi się kolejny sezon. Co najważniejsze, do obsady dołączyło teraz dwoje, nowych aktorów. Pierwszą debiutantką w serialu jest Barbara Bursztynowicz, która zagra rolę Ireny Bursztyn i matkę Darii. Co ciekawe, postać, którą zagra, ma niesamowitą historię związaną z jej mamą.

„Moja bohaterka nazywa się Irena Bursztyn. Ciągle nie mogę się nauczyć i mam ochotę dokończyć nazwisko. Oczywiście nazwisko zawdzięczam serialowej córce Darii, bo ono nosi je już od jakiegoś czasu, natomiast scenarzyści nie mogli wiedzieć, że moja mama miała na imię Irena. To dla mnie wzruszająca historia i znak z góry. To bardzo feministyczna produkcja, aktualna w zapisie, w scenariuszu, w relacjach, która obala wiele stereotypów. Operujemy w nowoczesnym społeczeństwie i kilka tematów tabu na pewno przełamiemy” – uchyla rąbka tajemnicy Barbara Bursztynowicz.