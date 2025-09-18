Plejada gwiazd na planie programu Krzysztofa Ibisza! Ewa Minge z synową, Olga Frycz z ukochanym…
Joanna Liszowska, Barbara Bursztynowicz z córką, Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i inni.
Krzysztof Ibisz i twórcy programu „Demakijaż” wracają na ekrany! Na widzów czeka kolejna dawka opowieści z życia codziennego znanych i lubianych.
Demakijaż” od lat cieszy się sympatią widzów dzięki szczerości i kameralnej atmosferze, w której gwiazdy odsłaniają nieznane dotąd kulisy swojego życia. Zaskakuje widzów bezpośredniością rozmów, dzięki którym można poznać zupełnie nowe oblicze gwiazd.
Trwają nagrania do kolejnych odcinków, w których gośćmi będą m.in. Małgorzata Socha, Joanna Liszewska i Magdalena Stużyńska-Brauer, Ewa Minge z synową, a także Barbara Bursztynowicz z córką i wiele innych gwiazd.
