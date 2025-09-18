times-dark
Kozaczek
Programy TV

Plejada gwiazd na planie programu Krzysztofa Ibisza! Ewa Minge z synową, Olga Frycz z ukochanym…

Joanna Liszowska, Barbara Bursztynowicz z córką, Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i inni.

Barbara Bursztynowicz Ewa Minge Małgorzata Socha Olga Frycz
/ 18.09.2025 /
Aurora
Krzysztof Ibisz, Ramona Wiśniewska, Ewa Minge-min źródło AKPA

1 / 10

Ramona Wiśniewska i Ewa Minge

Krzysztof Ibisz i twórcy programu „Demakijaż” wracają na ekrany! Na widzów czeka kolejna dawka opowieści z życia codziennego znanych i lubianych.

Krzysztof Ibisz, Ramona Wiśniewska, Ewa Minge źródło AKPA

2 / 10

Krzysztof Ibisz, Ramona Wiśniewska i Ewa Minge

Demakijaż” od lat cieszy się sympatią widzów dzięki szczerości i kameralnej atmosferze, w której gwiazdy odsłaniają nieznane dotąd kulisy swojego życia. Zaskakuje widzów bezpośredniością rozmów, dzięki którym można poznać zupełnie nowe oblicze gwiazd.

Krzysztof Ibisz, Magdalena Stużyńska-Brauer, Małgorzata Socha, Joanna Liszowska-min źródło AKPA

3 / 10

Magdalena Stużyńska-Brauer, Małgorzata Socha i Joanna Liszowska

Trwają nagrania do kolejnych odcinków, w których gośćmi będą m.in. Małgorzata Socha, Joanna Liszewska i Magdalena Stużyńska-Brauer, Ewa Minge z synową, a także Barbara Bursztynowicz z córką i wiele innych gwiazd.

Krzysztof Ibisz, Magdalena Stużyńska-Brauer, Małgorzata Socha, Joanna Liszowska-min źródło AKPA

4 / 10

Krzysztof Ibisz, Magdalena Stużyńska-Brauer, Małgorzata Socha i Joanna Liszowska
Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.-min źródło AKPA

5 / 10

Barbara Bursztynowicz i Małgorzata Bursztynowicz
Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.-min źródło AKPA

6 / 10

Krzysztof Ibisz, Barbara Bursztynowicz i Małgorzata Bursztynowicz
Krzysztof Ibisz, Olga Frycz, Albert Kosiński-min źródło AKPA

7 / 10

Olga Frycz i Albert Kosiński
Krzysztof Ibisz, Olga Frycz, Albert Kosiński-min źródło AKPA

8 / 10

Krzysztof Ibisz, Olga Frycz i Albert Kosiński
Krzysztof Ibisz, Kamil Piróg, Adrianna Borek, Tomasz Marciniak, Kabaret Nowaki-min źródło AKPA

9 / 10

Krzysztof Ibisz, Kamil Piróg, Adrianna Borek i Tomasz Marciniak
Krzysztof Ibisz, Kamil Piróg, Adrianna Borek, Tomasz Marciniak, Kabaret Nowaki-min źródło AKPA

10 / 10

Krzysztof Ibisz, Kamil Piróg, Adrianna Borek i Tomasz Marciniak
Anonim | 18 września 2025 Odpowiedz

Mgr to gówno ogląda. Chyba tylko szmathu moszczanka

