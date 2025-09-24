Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…

Gwiazdy zachwyciły podczas Fashion Week w Mediolanie

Nic więc dziwnego, że w pierwszych rzędach pojawili się celebryci z całego świata. Ich kreacje błyskawicznie stały się tematem numer jeden. Od ultranowoczesnych, minimalistycznych stylizacji, po ekstrawaganckie, pełne przepychu outfity.

W naszej galerii zobaczycie wszystkie najgłośniejsze stylizacje gwiazd z Milan Fashion Week.