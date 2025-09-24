times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Newsy Styl gwiazd Zagraniczni celebryci

Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…

Na pokazie Gucci pojawiła się stylowa plejada gwiazd.

Demi Moore Fashion Week Gwyneth Paltrow Lila Moss Serena Williams
/ 24.09.2025 /
Marysia
moore-williams-pathrlow-na-milan-fashion-week źródło Forum

1 / 7

Gwiazdy zachwyciły podczas Fashion Week w Mediolanie

Po Nowym Jorku i Londynie przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany punkt sezonu – Milan Fashion Week.

Mediolan na kilka dni znów stał się światową stolicą mody. Włoskie miasto przyciągnęło największe nazwiska ze świata show-biznesu, które nie tylko przyszły obejrzeć najnowsze kolekcje, ale też… same stały się częścią spektaklu.

@vogueitalia La nuova era di #Gucci? Sfrontata, sexy, eccessiva, provocatoria. #MFW #milanfashionweek ♬ suono originale - vogueitalia

2 / 7

Gwiazdy zachwyciły podczas Fashion Week w Mediolanie

Nic więc dziwnego, że w pierwszych rzędach pojawili się celebryci z całego świata. Ich kreacje błyskawicznie stały się tematem numer jeden. Od ultranowoczesnych, minimalistycznych stylizacji, po ekstrawaganckie, pełne przepychu outfity.

 

W naszej galerii zobaczycie wszystkie najgłośniejsze stylizacje gwiazd z Milan Fashion Week.

Gucci Spring Summer 2026 photocall

3 / 7

Demi Moore
Gucci Fashion Show - Guests

4 / 7

Serena Williams
Guests step out in style for Gucci show at Milan Fashion Week 2025

5 / 7

Lila Moss
Gucci Spring Summer 2026 photocall

6 / 7

Gwyneth Paltrow
@outpump Anna Wintour’s Iconic Arrival at Gucci’s Milan Fashion Week Show. #annawintour #fashiontiktok #vogue #gucci #fashionweek ♬ som original - lipe

7 / 7

Anna Wintour
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

mery | 25 września 2025 Odpowiedz

Moss rzeczywiście nie trafiła z kreacją a pewnie niemało kosztowała. Lepiej już by się ubrała gdyby nawet sobie sukienkę z loola kupiła 😉 ale w świecie gwiazd nie liczy się styl tylko kto dla ciebie uszył ubranie.

ży cie | 25 września 2025 Odpowiedz

mę ka

mail wy musz on y czy | 25 września 2025 Odpowiedz

nie będz ie wykorzysta ny przeci w ko bo już o ni m mię dzy … pi szą!

Rob | 25 września 2025 Odpowiedz

Lila moss- porazka. Nogi kaczki

POLECANE DLA CIEBIE
Anna Lewandowska pokazała brata i męża. Niewielu wie, jak bardzo się różnią…
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Anna Lewandowska pokazała brata i męża. Niewielu wie, jak bardzo się różnią…
Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert utrzymują bardzo bliskie relacje z rodziną.
Szokujące sceny u Martyniuków. Synowa rzucała jedzeniem po ścianach
Aktualności Newsy
Daniel Martyniuk Danuta Martyniuk
Szokujące sceny u Martyniuków. Synowa rzucała jedzeniem po ścianach
Zenek i Danuta od lat żyją w cieniu skandali swojego syna. Teraz na jaw wyszła historia, która mrozi krew w żyłach.
Córka Małysza ujawnia nowe informacje ws. rodzinnej tragedii: „Wiele jest nieuzasadnionej złości i nienawiści”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Córka Małysza ujawnia nowe informacje ws. rodzinnej tragedii: „Wiele jest nieuzasadnionej złości i nienawiści”
Wiadomo także, czy są ofiary po pożarze!
Cezary Pazura łączy siły z technologicznym gigantem. Tego na rynku jeszcze nie było
Newsy
Cezary Pazura
Cezary Pazura łączy siły z technologicznym gigantem. Tego na rynku jeszcze nie było
Aktor został ambasadorem globalnego lidera.
Małgorzata Rozenek ujawniła ile aktualnie waży! Znowu schudła?!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek-majdan Zdrowie Gwiazd
Małgorzata Rozenek ujawniła ile aktualnie waży! Znowu schudła?!
Gwiazda odpowiedziała fanom w Q&A i nie pozostawiła żadnych wątpliwości.
Kardashianki podbijają Nowy Jork! Mama i siostra wspierają Kim w jej wielkim dniu (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Khloe Kardashian Kim Kardashian
Kardashianki podbijają Nowy Jork! Mama i siostra wspierają Kim w jej wielkim dniu (FOTO)
Kim Kardashian debiutuje ze swoją nową kolekcją...
Tak Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump po spotkaniu w Nowym Jorku. Jedno zdanie i zawrzało
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka Melania Trump
Tak Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump po spotkaniu w Nowym Jorku. Jedno zdanie i zawrzało
Pierwsza dama Polski opublikowała osobliwy wpis po rozmowie z byłą pierwszą damą USA.
Rihanna powitała na świecie pierwszą córeczkę
Newsy
Rihanna
Rihanna powitała na świecie pierwszą córeczkę
Tym samym doczekała się trzeciego dziecka ze swoim wieloletnim partnerem A$AP Rockym.
Rozpłakała się przed Dawidem Wolińskim, ale nie miał dla niej litości
Newsy
Top Model
Rozpłakała się przed Dawidem Wolińskim, ale nie miał dla niej litości
Poszło o metamorfozy. Uczestniczki musiały ściąć lub przefarbować swoje włosy.
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska Maria Sadowska
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Andrzej Pągowski, Andrzej Chyra, Szczyl, Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i inni.
Monika Richardson pozwana przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. No to dziennikarka ma problemy…
Newsy
Monika Richardson
Monika Richardson pozwana przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. No to dziennikarka ma problemy…
Słowa dziennikarki spotkały się ze stanowczą reakcją Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjna.
Karolina i Maciej z „ŚOPW” są razem, czy osobno? Fani już prowadzą śledztwo
Newsy
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
Karolina i Maciej z „ŚOPW” są razem, czy osobno? Fani już prowadzą śledztwo
Tajemnicza znajoma twierdzi, że Karolina i Maciej wciąż są parą.
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej! Tak wygląda jej życie poza sportem
Newsy
Aleksandra Mirosław
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej! Tak wygląda jej życie poza sportem
Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?
Strój Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump miał ukryty przekaz. To gest w stronę Polaków!
Aktualności Polscy celebryci Styl gwiazd
Ewa Rubasińska-ianiro Marta Nawrocka
Strój Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump miał ukryty przekaz. To gest w stronę Polaków!
"Pierwsza Dama, która ma potencjał, ale..." — zaczęła znana ekspertka mody.
Mateusz Gessler świętuje 20-lecie małżeństwa. Kim jest jego żona?
Newsy
Mateusz Gessler
Mateusz Gessler świętuje 20-lecie małżeństwa. Kim jest jego żona?
"I dziękuję za twoją miłość, którą dzielisz się ze mną i Frankiem"– napisał bratankek Magdy Gessler.
Claudia Cardinale kiedyś odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie…
Newsy
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale kiedyś odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie…
Spotkała Tomasza Raczka, Roberta Glińskiego...
 