Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Na pokazie Gucci pojawiła się stylowa plejada gwiazd.
Po Nowym Jorku i Londynie przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany punkt sezonu – Milan Fashion Week.
Mediolan na kilka dni znów stał się światową stolicą mody. Włoskie miasto przyciągnęło największe nazwiska ze świata show-biznesu, które nie tylko przyszły obejrzeć najnowsze kolekcje, ale też… same stały się częścią spektaklu.
Nic więc dziwnego, że w pierwszych rzędach pojawili się celebryci z całego świata. Ich kreacje błyskawicznie stały się tematem numer jeden. Od ultranowoczesnych, minimalistycznych stylizacji, po ekstrawaganckie, pełne przepychu outfity.
W naszej galerii zobaczycie wszystkie najgłośniejsze stylizacje gwiazd z Milan Fashion Week.
mery | 25 września 2025
Moss rzeczywiście nie trafiła z kreacją a pewnie niemało kosztowała. Lepiej już by się ubrała gdyby nawet sobie sukienkę z loola kupiła 😉 ale w świecie gwiazd nie liczy się styl tylko kto dla ciebie uszył ubranie.
ży cie | 25 września 2025
mę ka
mail wy musz on y czy | 25 września 2025
nie będz ie wykorzysta ny przeci w ko bo już o ni m mię dzy … pi szą!
Rob | 25 września 2025
Lila moss- porazka. Nogi kaczki