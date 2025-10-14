Helena Englert leży na czerwonym dywanie! Szokujące zachowanie córki Englerta na premierze (WIDEO)

Helena Englert leży na czerwonym dywanie! Szokujące zachowanie córki Englerta na premierze

Helena Englert, która niedawno była w centrum burzy o rzekomy nepotyzm w Teatrze Narodowym, znów znalazła się na ustach wszystkich.

Tym razem powodem nie były rodzinne koneksje, ale jej zaskakujące zachowanie podczas premiery filmu „Seks dla opornych”.