Helena Englert leży na czerwonym dywanie! Szokujące zachowanie córki Englerta na premierze (WIDEO)
Helena Englert zaskoczyła zachowaniem podczas premiery filmu "Seks dla opornych".
Helena Englert, która niedawno była w centrum burzy o rzekomy nepotyzm w Teatrze Narodowym, znów znalazła się na ustach wszystkich.
Tym razem powodem nie były rodzinne koneksje, ale jej zaskakujące zachowanie podczas premiery filmu „Seks dla opornych”.
Młoda aktorka, ubrana w zachwycającą perłową kreację, postanowiła… położyć się na czerwonym dywanie.
Ta niecodzienna poza, którą przyjęła podczas sesji, momentalnie przyciągnęła uwagę wszystkich obecnych. Fotografowie ochoczo uwieczniali ten moment, a goście premiery nie mogli oderwać wzroku od leżącej na dywanie Englert.
To nie pierwszy raz, gdy córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta wzbudza emocje.
Wcześniej media donosiły o kontrowersjach wokół jej zaangażowania w spektakl „Hamlet” w Teatrze Narodowym, gdzie reżyserem był jej ojciec, a wśród aktorek znalazła się także jej matka.
Wówczas Jan Englert tłumaczył ten wybór swoim pożegnaniem ze stanowiskiem.
Teraz Helena Englert konsekwentnie buduje swoją filmową karierę, nie unikając nawet kontrowersyjnych ról. Jej występ w „Seksie dla opornych” oraz prowokacyjna sesja na czerwonym dywanie pokazują, że młoda aktorka nie boi się łamać konwenansów.
może inny zawód | 15 października 2025
Matko ta dziewczyna ma wiecznie ten sam „niby tajemniczy” wyraz twarzy, za którym dosłownie NIC sie nie kryje…..nie da sie tych filmów ani seriali oglądac…..niech jej ktoś powie, że ona sie do zawodu aktorki NIE NADAJE a ludzie jej smalą ze względu na ojca….
Kaka | 15 października 2025
Tak chce na siebie zwrócić uwagę przykre
daa | 15 października 2025
zablysnełaś
a jakie?? | 15 października 2025
skoro dla CIebie to nie jest dziwaczne zachowanie to Ty pomyśl trochę, jak juz zauwazyłes – to nie boili…
myśl sienna myśl | 15 października 2025
a ja przez twój głupawy komentarz ,to nie dziwaczne zachowanie a reklama filmu w którym grała ,myslenie nie boli sienna