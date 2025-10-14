times-dark
Plejada gwiazd na premierze „Seks dla opornych”! Z poduszką Helena Englert, Piotr Adamczyk, Ilona Ostrowska

Agnieszka Woźniak-Starak, Maja Hyży i Konrad Kozak, Karolina Ferenstein-Kraśko...

Helena Englert Ilona Ostrowska Piotr Adamczyk
/ 14.10.2025 /
Aurora
Helena Englert-min źródło AKPA

1 / 12

Helena Englert

14 października w Multikinie Złote Tarasy odbyła się premiera filmu „Seks dla opornych” w reżyserii Rafała Skalskiego.

Piotr Adamczyk źródło AKPA

2 / 12

Piotr Adamczyk

W głównej roli pojawiła się Ilona Ostrowska, a towarzyszył jej Piotr Adamczyk. W obsadzie znaleźli się również m.in.: Helena Englert, Mikołaj Matczak, Dorota Pomykała, Marta Malikowska, Piotr Napierała, Wanda Marzec.

Ilona Ostrowska-min źródło AKPA

3 / 12

Ilona Ostrowska
Rafał Skalski-min źródło AKPA

4 / 12

Rafał Skalski
Agnieszka Woźniak-Starak-min źródło AKPA

5 / 12

Agnieszka Woźniak-Starak
Maja Hyży, Konrad Kozak-min źródło AKPA

6 / 12

Maja Hyży i Konrad Kozak
Bartłomiej Kotschedoff-min źródło AKPA

7 / 12

Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Wajda
Karolina Ferenstein-Kraśko źródło AKPA

8 / 12

Karolina Ferenstein-Kraśko
Monika Goździalska źródło AKPA

9 / 12

Monika Goździalska
Małgorzata Opczowska-Łęska źródło AKPA

10 / 12

Małgorzata Opczowska-Łęska
Marta Malikowska źródło AKPA

11 / 12

Marta Malikowska
Agata Nizińska Fot. Gałązka/AKPA źródło AKPA

12 / 12

Agata Nizińska
jana | 15 października 2025 Odpowiedz

hyzy sie odstawili on na dzialke krasko ladnie

