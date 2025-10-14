Plejada gwiazd na premierze „Seks dla opornych”! Z poduszką Helena Englert, Piotr Adamczyk, Ilona Ostrowska

Piotr Adamczyk

W głównej roli pojawiła się Ilona Ostrowska, a towarzyszył jej Piotr Adamczyk. W obsadzie znaleźli się również m.in.: Helena Englert, Mikołaj Matczak, Dorota Pomykała, Marta Malikowska, Piotr Napierała, Wanda Marzec.