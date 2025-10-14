Plejada gwiazd na premierze „Seks dla opornych”! Z poduszką Helena Englert, Piotr Adamczyk, Ilona Ostrowska
Agnieszka Woźniak-Starak, Maja Hyży i Konrad Kozak, Karolina Ferenstein-Kraśko...
/ 14.10.2025 /
Helena Englert
14 października w Multikinie Złote Tarasy odbyła się premiera filmu „Seks dla opornych” w reżyserii Rafała Skalskiego.
Piotr Adamczyk
W głównej roli pojawiła się Ilona Ostrowska, a towarzyszył jej Piotr Adamczyk. W obsadzie znaleźli się również m.in.: Helena Englert, Mikołaj Matczak, Dorota Pomykała, Marta Malikowska, Piotr Napierała, Wanda Marzec.
Ilona Ostrowska
Rafał Skalski
Agnieszka Woźniak-Starak
Maja Hyży i Konrad Kozak
Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Wajda
Karolina Ferenstein-Kraśko
Monika Goździalska
Małgorzata Opczowska-Łęska
Marta Malikowska
Agata Nizińska
jana | 15 października 2025
hyzy sie odstawili on na dzialke krasko ladnie