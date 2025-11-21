Huczna impreza Wojtka Goli: Sofi Sivokha w zmysłowej sukience, Skolim, Adriana Hyzopska
Wojtek Gola to niezwykle popularny przedsiębiorca i celebryta – współzałożyciel i współwłaściciel federacji Fame MMA.
Influo Agency – agencja partnerska TikTok Live która wspiera karierę twórców na tej platformie.
Właścicielem agencji jest Wojtek Gola – teraz agencja obchodzi swoje urodziny – z tej okazji zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, na którym zebrało się mnóstwo znanych gwiazd.
Pojawili się goście z różnych światów – m.in. znana z „Top Model” Adriana Hyzopska – transpłciowa modelka, aktor Piotr Mróz, a także popularni wykonawcy muzyczni – „król latino” Skolim i wykonująca hyper pop Kotolga.