Autor Kacper Kulaszewski

1/25 Gwiazdy na urodzinach agencji TikTok Influo Wojtka Goli
Wojtek Gola to niezwykle popularny przedsiębiorca i celebryta – współzałożyciel i współwłaściciel federacji Fame MMA.

Influo Agency – agencja partnerska TikTok Live która wspiera karierę twórców na tej platformie.

2/25 Wojciech Gola, Sofi Sivokha
Właścicielem agencji jest Wojtek Gola – teraz agencja obchodzi swoje urodziny – z tej okazji zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, na którym zebrało się mnóstwo znanych gwiazd.

3/25 Sofi Sivokha
4/25 Adriana Hyzopska
Pojawili się goście z różnych światów – m.in. znana z „Top Model” Adriana Hyzopska – transpłciowa modelka, aktor Piotr Mróz, a także popularni wykonawcy muzyczni – „król latino” Skolim i wykonująca hyper pop Kotolga.

5/25 Piotr Mróz
6/25 Skolim
7/25 Rafał Olbrychski
8/25 Kotolga
9/25 B.R.O
10/25 Weronika Forma
11/25 Sebastian Kalisz
12/25 Natalia Chereta
13/25 Wojtek Gola i Sofi Sivokha
14/25 Wojtek Gola i Sofi Sivokha
15/25 Weronika Forma
16/25 Hot Chocolate
17/25 Skolim
18/25 Skolim
19/25 Wojciech Gola i Skolim
20/25 Wojtek Gola
21/25 Adriana Hyzopska
22/25 Natalia Chereta
23/25 Marcin Muszyński i Ewelina Muszyńska
24/25 B.R.O
25/25 Piotr Mróz
