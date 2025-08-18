Jak dziś wygląda Paris Jackson? Niedawno opłakiwała zerwanie ZARĘCZYN

Tak dziś wygląda Paris Jackson

Paris Jackson w ostatnim czasie przechodziła przez życiowe tornado. Córka zmarłego przed laty Michaela Jacksona opłakiwała zerwane zaręczyny.

Paris Jackson ostatnio przekazała, że jej związek z Justinem Longiem się zakończył. Para była w kilkuletnim związku i już prawie stali przed ołtarzem.

Podobno córka Michaela Jacksona bardzo przeżyła rozstanie i dziś próbuje ułożyć życie na nowo.

Teraz na szczęście zdaje się nie przejmować kłopotami w życiu prywatnym. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi z kawą podczas spaceru ulicami Los Angeles.