Jak dziś wygląda Paris Jackson? Niedawno opłakiwała zerwanie ZARĘCZYN

Córka Michaela Jacksona bardzo się zmieniła!

/ 18.08.2025 /
Paris Jackson, fot. Forum.

Tak dziś wygląda Paris Jackson 

Paris Jackson w ostatnim czasie przechodziła przez życiowe tornado. Córka zmarłego przed laty Michaela Jacksona opłakiwała zerwane zaręczyny. 

Paris Jackson ostatnio przekazała, że jej związek z Justinem Longiem się zakończył. Para była w kilkuletnim związku i już prawie stali przed ołtarzem.

Podobno córka Michaela Jacksona bardzo przeżyła rozstanie i dziś próbuje ułożyć życie na nowo.

Teraz na szczęście zdaje się nie przejmować kłopotami w życiu prywatnym. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi z kawą podczas spaceru ulicami Los Angeles.

Paris Jackson, fot. Forum.

Tak dziś wygląda Paris Jackson 

Paris Jackson spacerowała po luksusowej dzielnicy LA w obcisłych szortach marki Levis, który świetnie pasowały do luźnego looku. Przy okazji krótkie spodenki podkreślały jej wąskie biodra i figurę modelki.

Paris Jackson, fot. Forum.

Tak dziś wygląda Paris Jackson 

Jednak największą uwagę przyciągały długie nogi Paris Jackson, które prezentowały się bosko.

Do krótkich szortów dobrała beżowe sandały, które były strzałem w dychę! Ciekawym urozmaiceniem całej stylizacji była torebka z puszkiem w boho stylu.

Paris Jackson, fot. Forum. źródło fot. Forum.

Tak dziś wygląda Paris Jackson 

Nie dało się również oderwać wzroku od uroczego pieska celebrytki.

Mały czworonóg wyglądał na szczęśliwego ze spaceru z „psią mamą”.

Paris Jackson, fot. Forum.

Tak dziś wygląda Paris Jackson 

A wy, co myślicie o stylu Paris Jackson? Jesteście fanami jej rockowych stylizacji z elementami stylu boho? 

