Jak dziś wygląda Paris Jackson? Niedawno opłakiwała zerwanie ZARĘCZYN
Córka Michaela Jacksona bardzo się zmieniła!
Paris Jackson w ostatnim czasie przechodziła przez życiowe tornado. Córka zmarłego przed laty Michaela Jacksona opłakiwała zerwane zaręczyny.
Paris Jackson ostatnio przekazała, że jej związek z Justinem Longiem się zakończył. Para była w kilkuletnim związku i już prawie stali przed ołtarzem.
Podobno córka Michaela Jacksona bardzo przeżyła rozstanie i dziś próbuje ułożyć życie na nowo.
Teraz na szczęście zdaje się nie przejmować kłopotami w życiu prywatnym. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi z kawą podczas spaceru ulicami Los Angeles.
Paris Jackson spacerowała po luksusowej dzielnicy LA w obcisłych szortach marki Levis, który świetnie pasowały do luźnego looku. Przy okazji krótkie spodenki podkreślały jej wąskie biodra i figurę modelki.
Jednak największą uwagę przyciągały długie nogi Paris Jackson, które prezentowały się bosko.
Do krótkich szortów dobrała beżowe sandały, które były strzałem w dychę! Ciekawym urozmaiceniem całej stylizacji była torebka z puszkiem w boho stylu.
Nie dało się również oderwać wzroku od uroczego pieska celebrytki.
Mały czworonóg wyglądał na szczęśliwego ze spaceru z „psią mamą”.
A wy, co myślicie o stylu Paris Jackson? Jesteście fanami jej rockowych stylizacji z elementami stylu boho?