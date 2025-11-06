Tak zmieniła się Zosia z „Rodzinki.pl”. Emilia Dankwa jest już dorosła i zachwyca urodą
Ależ ona wyrosła!
Fani popularnego serialu „Rodzinka.pl„ z pewnością pamiętają uroczą Zosię, czyli najlepszą przyjaciółkę Kacperka Boskiego. W tę rolę wcielała się Emilia Dankwa, która dorastała na oczach widzów.
Dziś młoda aktorka ma już ponad 20 lat i zachwyca swoją urodą oraz dojrzałym stylem.
Emilia Dankwa zadebiutowała w „Rodzince.pl” jako kilkuletnia dziewczynka o wielkim uroku i naturalnym talencie. Przez lata stała się jedną z ulubienic widzów.
Po zakończeniu emisji produkcji Emilia nie zniknęła z mediów. Choć na jakiś czas skupiła się na nauce i życiu prywatnym, dziś coraz częściej pojawia się na wydarzeniach branżowych i w mediach społecznościowych
