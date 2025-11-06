times-dark
Kozaczek
Tak zmieniła się Zosia z „Rodzinki.pl”. Emilia Dankwa jest już dorosła i zachwyca urodą

Ależ ona wyrosła!

Emilia Dankwa
/ 06.11.2025 /
party fashion night 2022

Emilia Dankwa

Fani popularnego serialu „Rodzinka.pl z pewnością pamiętają uroczą Zosię, czyli najlepszą przyjaciółkę Kacperka Boskiego. W tę rolę wcielała się Emilia Dankwa, która dorastała na oczach widzów.

Prezentacja wiosennej ramówki TVP

Emilia Dankwa

Dziś młoda aktorka ma już ponad 20 lat i zachwyca swoją urodą oraz dojrzałym stylem.

Emila Dankwa zobaczcie jak wyrosla

Emilia Dankwa

Emilia Dankwa zadebiutowała w „Rodzince.pl” jako kilkuletnia dziewczynka o wielkim uroku i naturalnym talencie. Przez lata stała się jedną z ulubienic widzów.

15 lat Pytania na ¦niadanie

Emilia Dankwa

Po zakończeniu emisji produkcji Emilia nie zniknęła z mediów. Choć na jakiś czas skupiła się na nauce i życiu prywatnym, dziś coraz częściej pojawia się na wydarzeniach branżowych i w mediach społecznościowych

Uwierz w Mikolaja 2 - premiera filmu

Emilia Dankwa
Uwierz w Mikolaja 2 - premiera filmu

Emilia Dankwa
Uwierz w Mikolaja 2 - premiera filmu

Uwierz w Mikolaja 2 - premiera filmu

