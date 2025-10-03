Emilia Dankwa, młoda aktorka znana z serialu „Rodzinka.pl” próbuje teraz swoich sił w modelingu. Jak się okazuje, zachwycają się nią za oceanem!

Emilia Dankwa nie tylko o aktorstwie. Sprawdza swoich sił w modelingu!

Emilia Dankwa rozpoczęła swoją przygodę z show-biznesem, gdy miała sześć lat. Chociaż popularność przyniosła jej przede wszystkim rola w kultowym serialu „Rodzinka.pl, to aktorka nie zwalnia tempa w swojej karierze.

W rozmowie z Kozaczkiem Dankwa zdradziła, że bycie aktorką sprawia jej niezwykłą przyjemność, a powrót na plan serialu „Rodzinka.pl” tylko ją w tym utwierdził. Dodała jednak, że poza aktorstwem znalazła nową pasję, a jest nią modeling:

W tym roku rozwinęłam się jeszcze bardziej w modelingu. Byłam w Nowym Jorku i w Los Angeles na Fashion Weekach jako modelka – wskazała młoda gwiazda.

Zdradziła też, że w ostatnim czasie ponownie zawitała do Los Angeles, by pracować dla znanej marki beauty. Dziennikarz Kozaczka zapytał Dankwę, jak fotografowie za granicą reagują na jej oryginalny typ urody. Jak się okazało, w USA są nią zachwyceni.

Szczerze mówiąc, bardzo dużo komplementów słyszałam. Było mi bardzo miło i faktycznie, tak trochę głupio mówić, ale zachwycali się włosami, oczami i połączeniem tego, że niebieskie oczy, a trochę ciemniejsza karnacji – podsumowała Emilia.

Co więcej, dodała też, że pod koniec sierpnia poleciała do Los Angeles na potrzeby kręcenia kampanii, ponieważ marka beauty na główną modelkę wybrała właśnie ją.