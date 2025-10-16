Jak wyglądało krótkie i tragiczne życie Liama Payne’a? Zawrotna kariera w One Direction, związek z jurorką X Factor, używki…

Liam Payne - depresja, myśli samobójcze

Po rozpadzie zespołu, Liam Payne wystąpił w dokumencie „Ant Middleton And Liam Payne: Straight Talking”, gdzie opowiedział o tym, że będąc jeszcze w boysbandzie mierzył się z depresją i myślami samobójczymi:

„Biorąc pod uwagę okoliczności, mam szczęście, że wciąż tu jestem” – wyznał.

W innym z wywiadów wyznał, że walka ze sławą niemal go zabiła:

„Bywały chwile, kiedy zarówno samotność, jak i tłum ludzi każdego dnia, prowokowały u mnie myśli w stylu: »kiedy to się skończy?«. To wszystko prawie mnie zabiło, kilka razy” — mówił w wywiadach. „Sztuczny uśmiech na twarzy i śpiewanie przypominały zakładanie jednego z kostiumów estradowych. A ludzie tak naprawdę nie widzą, co się dzieje pod kostiumem”.