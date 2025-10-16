times-dark
Kozaczek
Z życia gwiazd

Jak wyglądało krótkie i tragiczne życie Liama Payne’a? Zawrotna kariera w One Direction, związek z jurorką X Factor, używki…

Dziś mija pierwsza rocznica Liama Payne'a.

Liam Payne One Direction
/ 16.10.2025 /
Kornelia
Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

1 / 13

Krótkie i tragiczne życie Liama Payne'a

Liam James Payne to urodzony 29 sierpnia 1993 roku brytyjski piosenkarz. Zadebiutował w 2008 roku podczas przesłuchań do brytyjskiego programu „The X Factor”.

MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO źródło Instagram

2 / 13

One Direction - początki, zawrotna kariera

Dwa lata później ponownie wziął udział w 7. edycji programu, gdzie decyzją jurorów utworzył zespół wraz z innymi uczestnikami show: 16-letnim Harrym Stylesem, 17-letnim Niallem Horanem, 17-letnim Zaynem Malikiem i 18-letnim Louisem Tomlinsonem. Za namową Harry’ego zespół zyskał nazwę One Direction. Wcześniej, Liam Payne miał zaproponować alternatywną nazwę – Unique Selling Point. One Direction pod wodzą Simona Cowella zyskał ogromną popularność, do tego stopnia, że brytyjscy fani tłumnie wyczekiwali na swoich idoli pod studiem The X Factor każdego tygodnia. Finalnie „przegrali” show, zajmując trzecie miejsce, jednak ich kariera miała się dopiero rozkręcić.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

3 / 13

One Direction - początki, zawrotna kariera

Po zakończeniu programu podpisali kontrakt z wytwórnią Syco Music należącą do Simona Cowella. W 2011 roku wydali debiutancki singiel „What Makes You Beautiful”, który z miejsca zdobył szczyty list przebojów w niemal wszystkich krajach. utwór pokrywa się trzykrotną platyną w Wielkiej Brytanii. Dziś klip do utworu ma ponad miliard wyświetleń na YouTube. Zespół działał do 2016 roku i wydał łącznie 5 albumów.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

4 / 13

Rozpad One Direction

Pierwszą brutalną wiadomością dla fanów jest odejście Zayna Malika z One Direction w 2011 roku. Powodem miała być presja ze strony managementu, sława i zaburzenia odżywiania. Po latach okaże się, że wielu członków zespołu ciężko znosiło stres towarzyszący ogromnej popularności. Liam Payne w jednym z wywiadów kilka lat później przyzna się do nadużywania alkoholu podczas tras koncertowych, by poradzić sobie z zawrotną karierą. Ostatecznie zespół zawiesza działalność w 2016 roku, a Harry, Liam, Zayn, Louis i Niall decydują się na solowe kariery.

Liam Payne, fot. Instagram. źródło Instagram

5 / 13

Liam Payne - depresja, myśli samobójcze

Po rozpadzie zespołu, Liam Payne wystąpił w dokumencie „Ant Middleton And Liam Payne: Straight Talking”, gdzie opowiedział o tym, że będąc jeszcze w boysbandzie mierzył się z depresją i myślami samobójczymi:

 

„Biorąc pod uwagę okoliczności, mam szczęście, że wciąż tu jestem” – wyznał.

 

W innym z wywiadów wyznał, że walka ze sławą niemal go zabiła:

 

„Bywały chwile, kiedy zarówno samotność, jak i tłum ludzi każdego dnia, prowokowały u mnie myśli w stylu: »kiedy to się skończy?«. To wszystko prawie mnie zabiło, kilka razy” — mówił w wywiadach. „Sztuczny uśmiech na twarzy i śpiewanie przypominały zakładanie jednego z kostiumów estradowych. A ludzie tak naprawdę nie widzą, co się dzieje pod kostiumem”.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

6 / 13

Liam Payne - depresja, myśli samobójcze

Niestety, rozpad One Direction nie przyniósł mu ulgi – wręcz przeciwnie. Po zakończeniu działalności zespołu piosenkarz wpadł w spiralę imprez i alkoholu, co ostatecznie doprowadziło go na terapię uzależnień.

Liam Payne death źródło Forum

7 / 13

Liam Payne i Cheryl Cole

Prywatnie Lyam Payne był związany z piosenkarką Cheryl Cole, którą poznał w 2008 roku podczas udziału w programie „The X Factor”, gdzie Cheryl była jurorką, jednak związał się z nią dopiero w 2016. Rok później 22 marca 2017 roku urodził im się syn Bear Grey. Nieoczekiwanie, w 2018 roku Payne i Cole poinformowali o swoim rozstaniu za pośrednictwem Twittera:

 

„Z przykrością ogłaszamy, że nasze drogi się rozchodzą. To była dla nas trudna decyzja. Wciąż bardzo się kochamy jako rodzina.”

 

Jednym z powodów miała być różnica wieku oraz fakt, że Cheryl zdecydowała się zająć wychowywaniem syna, a Liam chciał dalej rozwijać karierę i często wyjeżdżał. Mimo to, pozostawali w przyjacielskich stosunkach i dzielili się opieką nad dzieckiem.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

8 / 13

Maya Henry oskarża Liama Payne'a

W 2019 roku Liam Payne związał się ze swoją fanką, modelką Mayą Henry. Rok później doszło do zaręczyn, jednak ich związek był bardzo burzliwy – para rozstała się w 2021 roku, potem do siebie wróciła i ostatecznie ponownie się rozstała w 2022 roku, tym razem na dobre. Jakiś czas później Maya wydała książkę „Looking Forward”, w której przedstawiła kulisy swojego związku z Liamem. Zasugerowała w niej, że jej relacja z Paynem była toksyczna i pełna przemocy, zarówno psychicznej jak i fizycznej. Twierdziła też, że Payne groził jej śmiercią, zmusił do usunięcia ciąży i wielokrotnie ją zdradzał.

 

„Kiedy kochasz kogoś tak mocno, patrzysz na świat przez różowe okulary. Wtedy łatwo wpaść w zaprzeczenie, wierząc, że problemy same znikną. Niestety, tak się nie dzieje, a te trudności stają się jedynie częścią wielu problemów” – powiedziała Henry dla magazynu „People” w 2024 roku.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

9 / 13

Maya Henry oskarża Liama Payne'a

Na początku października 2024 roku Maya opublikowała nagranie na TikToku, w którym wyznała, że jest nękana przez Liama wiadomościami i telefonami. Były narzeczony miał również kontaktować się z jej bliskimi.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

10 / 13

Liam Payne i Kate Cassidy

Po Cheryl i Mayi, Liam Payne miał na koncie kilka przelotnych związków z Danielle Peazer i Sophią Smith. Ostatnią miłością piosenkarza była Kate Cassidy, z którą po raz pierwszy był widziany w październiku 2022 roku. Również w tym związku nie brakowało kryzysów i rozstań, jednak w 2024 roku Kate i Liam znów byli razem.

Liam Payne, fot. Instagram. źródło Instagram

11 / 13

Liam Payne o uzależnieniu od alkoholu i narkotyków

W 2021 roku Liam Payne ponownie otworzył się w temacie swoich problemów ze sławą i uzależnieniem oraz myślami samobójczymi:

 

„Martwiłem się, jak nisko mogę upaść. Gdzie jest moje dno? I nigdy byś tego nie zauważył. Jestem bardzo dobry w ukrywaniu tego. Nikt by tego nigdy nie zobaczył. Są pewne rzeczy, o których nigdy, przenigdy nie mówiłem. To było bardzo, bardzo, bardzo poważne. I to było problemem. I dopiero gdy zobaczyłem sam siebie po tym wszystkim, pomyślałem: »Dobra, muszę się zmienić«.

 

Wspomniał też o swoich problemach z używkami:

 

„Byłem cały napuchnięty… Nazywam to twarzą pigułowo – alkoholową. Moja twarz była 10 razy większa niż teraz. Po prostu nie lubiłem siebie za bardzo, a potem dokonałem zmiany”.

Historia życia Liama Payne'a źródło Instagram

12 / 13

Liam Payne - infekcja nerek i pobyt w szpitalu

W 2023 roku 30-letni Liam zachorował podczas pobytu w swojej posiadłości nad jeziorem Como we Włoszech. Towarzyszyła mu Kate Cassidy, z którą świętował rocznicę związku. Piosenkarz został przewieziony do szpitala. Zaledwie kilka tygodni wcześniej odwołał swoją solową trasę koncertową ze względu na poważną infekcję nerek.

Liam Payne, fot. Instagram. źródło Instagram

13 / 13

Liam Payne - śmierć

W październiku 2024 roku Liam Payne wybrał się do Argentyny. Na miejscu odwiedziła go Kate Cassidy, jednak wyjechała na 2 dni przed śmiercią Payne’a. Piosenkarz w nocy z 16 na 17 października spadł z 3 piętra hotelu Casa Sur położonego w dzielnicy Palermo. Ratownicy przekazali w rozmowie z mediami, że obrażenia były tak poważne, że nie było szans na reanimację. 31-latek zginął na miejscu. Na ten moment Kate Cassidy nadal nie zabrała głosu w sprawie tragicznej śmierci ukochanego. Jak przekazali bliscy z jej otoczenia, kobieta wciąż jest w szoku.

