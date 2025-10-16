Jak wyglądało krótkie i tragiczne życie Liama Payne’a? Zawrotna kariera w One Direction, związek z jurorką X Factor, używki…
Dziś mija pierwsza rocznica Liama Payne'a.
Liam James Payne to urodzony 29 sierpnia 1993 roku brytyjski piosenkarz. Zadebiutował w 2008 roku podczas przesłuchań do brytyjskiego programu „The X Factor”.
Dwa lata później ponownie wziął udział w 7. edycji programu, gdzie decyzją jurorów utworzył zespół wraz z innymi uczestnikami show: 16-letnim Harrym Stylesem, 17-letnim Niallem Horanem, 17-letnim Zaynem Malikiem i 18-letnim Louisem Tomlinsonem. Za namową Harry’ego zespół zyskał nazwę One Direction. Wcześniej, Liam Payne miał zaproponować alternatywną nazwę – Unique Selling Point. One Direction pod wodzą Simona Cowella zyskał ogromną popularność, do tego stopnia, że brytyjscy fani tłumnie wyczekiwali na swoich idoli pod studiem The X Factor każdego tygodnia. Finalnie „przegrali” show, zajmując trzecie miejsce, jednak ich kariera miała się dopiero rozkręcić.
Po zakończeniu programu podpisali kontrakt z wytwórnią Syco Music należącą do Simona Cowella. W 2011 roku wydali debiutancki singiel „What Makes You Beautiful”, który z miejsca zdobył szczyty list przebojów w niemal wszystkich krajach. utwór pokrywa się trzykrotną platyną w Wielkiej Brytanii. Dziś klip do utworu ma ponad miliard wyświetleń na YouTube. Zespół działał do 2016 roku i wydał łącznie 5 albumów.
Pierwszą brutalną wiadomością dla fanów jest odejście Zayna Malika z One Direction w 2011 roku. Powodem miała być presja ze strony managementu, sława i zaburzenia odżywiania. Po latach okaże się, że wielu członków zespołu ciężko znosiło stres towarzyszący ogromnej popularności. Liam Payne w jednym z wywiadów kilka lat później przyzna się do nadużywania alkoholu podczas tras koncertowych, by poradzić sobie z zawrotną karierą. Ostatecznie zespół zawiesza działalność w 2016 roku, a Harry, Liam, Zayn, Louis i Niall decydują się na solowe kariery.
Po rozpadzie zespołu, Liam Payne wystąpił w dokumencie „Ant Middleton And Liam Payne: Straight Talking”, gdzie opowiedział o tym, że będąc jeszcze w boysbandzie mierzył się z depresją i myślami samobójczymi:
„Biorąc pod uwagę okoliczności, mam szczęście, że wciąż tu jestem” – wyznał.
W innym z wywiadów wyznał, że walka ze sławą niemal go zabiła:
„Bywały chwile, kiedy zarówno samotność, jak i tłum ludzi każdego dnia, prowokowały u mnie myśli w stylu: »kiedy to się skończy?«. To wszystko prawie mnie zabiło, kilka razy” — mówił w wywiadach. „Sztuczny uśmiech na twarzy i śpiewanie przypominały zakładanie jednego z kostiumów estradowych. A ludzie tak naprawdę nie widzą, co się dzieje pod kostiumem”.
Niestety, rozpad One Direction nie przyniósł mu ulgi – wręcz przeciwnie. Po zakończeniu działalności zespołu piosenkarz wpadł w spiralę imprez i alkoholu, co ostatecznie doprowadziło go na terapię uzależnień.
Prywatnie Lyam Payne był związany z piosenkarką Cheryl Cole, którą poznał w 2008 roku podczas udziału w programie „The X Factor”, gdzie Cheryl była jurorką, jednak związał się z nią dopiero w 2016. Rok później 22 marca 2017 roku urodził im się syn Bear Grey. Nieoczekiwanie, w 2018 roku Payne i Cole poinformowali o swoim rozstaniu za pośrednictwem Twittera:
„Z przykrością ogłaszamy, że nasze drogi się rozchodzą. To była dla nas trudna decyzja. Wciąż bardzo się kochamy jako rodzina.”
Jednym z powodów miała być różnica wieku oraz fakt, że Cheryl zdecydowała się zająć wychowywaniem syna, a Liam chciał dalej rozwijać karierę i często wyjeżdżał. Mimo to, pozostawali w przyjacielskich stosunkach i dzielili się opieką nad dzieckiem.
W 2019 roku Liam Payne związał się ze swoją fanką, modelką Mayą Henry. Rok później doszło do zaręczyn, jednak ich związek był bardzo burzliwy – para rozstała się w 2021 roku, potem do siebie wróciła i ostatecznie ponownie się rozstała w 2022 roku, tym razem na dobre. Jakiś czas później Maya wydała książkę „Looking Forward”, w której przedstawiła kulisy swojego związku z Liamem. Zasugerowała w niej, że jej relacja z Paynem była toksyczna i pełna przemocy, zarówno psychicznej jak i fizycznej. Twierdziła też, że Payne groził jej śmiercią, zmusił do usunięcia ciąży i wielokrotnie ją zdradzał.
„Kiedy kochasz kogoś tak mocno, patrzysz na świat przez różowe okulary. Wtedy łatwo wpaść w zaprzeczenie, wierząc, że problemy same znikną. Niestety, tak się nie dzieje, a te trudności stają się jedynie częścią wielu problemów” – powiedziała Henry dla magazynu „People” w 2024 roku.
Na początku października 2024 roku Maya opublikowała nagranie na TikToku, w którym wyznała, że jest nękana przez Liama wiadomościami i telefonami. Były narzeczony miał również kontaktować się z jej bliskimi.
Po Cheryl i Mayi, Liam Payne miał na koncie kilka przelotnych związków z Danielle Peazer i Sophią Smith. Ostatnią miłością piosenkarza była Kate Cassidy, z którą po raz pierwszy był widziany w październiku 2022 roku. Również w tym związku nie brakowało kryzysów i rozstań, jednak w 2024 roku Kate i Liam znów byli razem.
W 2021 roku Liam Payne ponownie otworzył się w temacie swoich problemów ze sławą i uzależnieniem oraz myślami samobójczymi:
„Martwiłem się, jak nisko mogę upaść. Gdzie jest moje dno? I nigdy byś tego nie zauważył. Jestem bardzo dobry w ukrywaniu tego. Nikt by tego nigdy nie zobaczył. Są pewne rzeczy, o których nigdy, przenigdy nie mówiłem. To było bardzo, bardzo, bardzo poważne. I to było problemem. I dopiero gdy zobaczyłem sam siebie po tym wszystkim, pomyślałem: »Dobra, muszę się zmienić«.
Wspomniał też o swoich problemach z używkami:
„Byłem cały napuchnięty… Nazywam to twarzą pigułowo – alkoholową. Moja twarz była 10 razy większa niż teraz. Po prostu nie lubiłem siebie za bardzo, a potem dokonałem zmiany”.
W 2023 roku 30-letni Liam zachorował podczas pobytu w swojej posiadłości nad jeziorem Como we Włoszech. Towarzyszyła mu Kate Cassidy, z którą świętował rocznicę związku. Piosenkarz został przewieziony do szpitala. Zaledwie kilka tygodni wcześniej odwołał swoją solową trasę koncertową ze względu na poważną infekcję nerek.
W październiku 2024 roku Liam Payne wybrał się do Argentyny. Na miejscu odwiedziła go Kate Cassidy, jednak wyjechała na 2 dni przed śmiercią Payne’a. Piosenkarz w nocy z 16 na 17 października spadł z 3 piętra hotelu Casa Sur położonego w dzielnicy Palermo. Ratownicy przekazali w rozmowie z mediami, że obrażenia były tak poważne, że nie było szans na reanimację. 31-latek zginął na miejscu. Na ten moment Kate Cassidy nadal nie zabrała głosu w sprawie tragicznej śmierci ukochanego. Jak przekazali bliscy z jej otoczenia, kobieta wciąż jest w szoku.
😠 | 18 października 2024
Na angielskiej stacji tv, non stop trąbią o tym facecie, alkoholiku i narkomanie. Bił, pił, nie szanował ciężko zarobionych pieniędzy .
Mam go w nosie i was tez ze promujecie takie osoby. Może coś odkrywczego naukowego, coś co nas wyciągnie z nędzy a nie w nędzę !
M | 18 października 2024
Skandaliczny brak wiedzy. H
Jurorka XFactor?? Cheryl Cole to piosenkarka znana od mimum 20 lat. Dlatego jest w jurre…