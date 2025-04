Jakub Rzeźniczak oficjalnie powraca na boisko! Gdzie teraz zagra?

Jakub Rzeźniczak wznawia karierę

Jakub Rzeźniczak to jeden z najpopularniejszych, polskich piłkarzy, znany w mediach także z kilku kontrowersji. Swoją karierę zaczynał w Widzewie Łódź, skąd w 2004 trafił do Legii Warszawa. W latach 2008–2014 był reprezentantem Polski. W 2017 roku przeniósł się do Qarabağu Ağdam, a dwa lata później podpisał kontrakt z Wisłą Płock.

Jako swój ostatni oficjalny mecz zagrał w listopadzie 2023 roku dla Kotwicy Kołobrzeg. Niestety jego przygoda z tym klubem zakończyła się w nie najlepszych stosunkach, bo w 2024 Kotwica jednostronnie wypowiedziała umowę ze sportowcem, powołując się na naruszenia postanowień kontraktu i kodeks etyczny PZPN. Sprawa sądowa zakończyła się wygraną piłkarza, który otrzymał jeszcze pieniądze na poczet zaległego wynagrodzenia.