Jan Frycz wraca do bolesnych wspomnień z dzieciństwa. ,,Dostawałem baty…”

Bolesne wspomnienia o ojcu...

Choć dziś Jan Frycz uchodzi za ikonę polskiego aktorstwa, jego dzieciństwo dalekie było od sielanki. Dorastał w tradycyjnym krakowskim domu, gdzie obowiązywał sztywny etos pracy, a uczucia schodziły na dalszy plan.

Ojciec – inżynier górnik – był człowiekiem wymagającym, stanowczym i bezkompromisowym. Nie okazywał czułości, nie znał słowa „taryfa ulgowa”.

„Stałem w kącie, czasem dostawałem baty. Pytał: ‘co w szkole?’. ‘Dwója’. No to lanie” – wspominał Frycz w rozmowie z „Twoim Stylem”.

W tamtym czasie kary cielesne były uznawane za część wychowania, a ojciec przyszłego aktora uważał dyscyplinę za podstawę męskiego charakteru. Jan Frycz nie kryje, że było to dla niego trudne, ale dziś nie żywi żalu. Z perspektywy lat mówi o ojcu z czułością, rozumiejąc, że działał zgodnie z tym, co uważał za słuszne. Surowość, z jaką traktował syna, ukształtowała jego charakter i – jak sam przyznaje – przygotowała go na życie, które rzadko bywa łaskawe.