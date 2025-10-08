times-dark
Kozaczek
Jennif Lopez w drodze do telewizji. Wygląda jak „corporate girl”

Jak wyglądać jak milion dolarów - przepis J.Lo na perfekcyjny look.

Jennifer Lopez
08.10.2025
Karolina T.
Jennifer Lopez stuns in Thom Browne at The View in New York City

Business glamour w stylu Jennifer Lopez

Jennifer Lopez pojawiła się w Nowym Jorku w programie The View.

Miała na sobie klasyczną białą koszulę z głębokim dekoltem, która podkreśla jej sylwetkę i nadaje całości kobiecego charakteru. Zestawiła ją z czarną, dopasowaną spódnicą midi o wysokim stanie, która pięknie modeluje talię i wydłuża nogi. Całość uzupełnia czarnym, długim kardiganem o ciekawym, nieco awangardowym splocie i frędzlach, co dodaje stylizacji oryginalności i lekkości.

Business glamour w stylu Jennifer Lopez

Na nogach ma czarne szpilki z ostrym noskiem, a w ręku trzyma czarną torebkę z eleganckim wykończeniem. Całość dopełniają ciemne okulary przeciwsłoneczne i rozpuszczone włosy ułożone w luźne fale, co nadaje jej lookowi hollywoodzkiego szyku.

Business glamour w stylu Jennifer Lopez

To stylizacja łącząca klasykę biurową z modową ekstrawagancją,  elegancka, ale nie nudna; dopracowana w każdym detalu, a jednocześnie bardzo charakterystyczna dla Jennifer Lopez.

Business glamour w stylu Jennifer Lopez
Business glamour w stylu Jennifer Lopez
Business glamour w stylu Jennifer Lopez
