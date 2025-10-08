Jennif Lopez w drodze do telewizji. Wygląda jak „corporate girl”

Business glamour w stylu Jennifer Lopez

Jennifer Lopez pojawiła się w Nowym Jorku w programie The View.

Miała na sobie klasyczną białą koszulę z głębokim dekoltem, która podkreśla jej sylwetkę i nadaje całości kobiecego charakteru. Zestawiła ją z czarną, dopasowaną spódnicą midi o wysokim stanie, która pięknie modeluje talię i wydłuża nogi. Całość uzupełnia czarnym, długim kardiganem o ciekawym, nieco awangardowym splocie i frędzlach, co dodaje stylizacji oryginalności i lekkości.