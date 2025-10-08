Jennif Lopez w drodze do telewizji. Wygląda jak „corporate girl”
Jak wyglądać jak milion dolarów - przepis J.Lo na perfekcyjny look.
Jennifer Lopez pojawiła się w Nowym Jorku w programie The View.
Miała na sobie klasyczną białą koszulę z głębokim dekoltem, która podkreśla jej sylwetkę i nadaje całości kobiecego charakteru. Zestawiła ją z czarną, dopasowaną spódnicą midi o wysokim stanie, która pięknie modeluje talię i wydłuża nogi. Całość uzupełnia czarnym, długim kardiganem o ciekawym, nieco awangardowym splocie i frędzlach, co dodaje stylizacji oryginalności i lekkości.
Na nogach ma czarne szpilki z ostrym noskiem, a w ręku trzyma czarną torebkę z eleganckim wykończeniem. Całość dopełniają ciemne okulary przeciwsłoneczne i rozpuszczone włosy ułożone w luźne fale, co nadaje jej lookowi hollywoodzkiego szyku.
To stylizacja łącząca klasykę biurową z modową ekstrawagancją, elegancka, ale nie nudna; dopracowana w każdym detalu, a jednocześnie bardzo charakterystyczna dla Jennifer Lopez.
