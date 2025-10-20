times-dark
Joanna Liszowska z nową fryzurą i w czarnych rajstopach zachwyca na Telekamerach 2025

Ta stylizacja to prawdziwa petarda!

Joanna Liszowska Telekamery
/ 20.10.2025 /
Joanna Liszowska

Joanna Liszowska

Joanna Liszowska olśniła na ściance podczas Telekamer Tele Tygodnia 2025!

Joanna Liszowska

Joanna Liszowska

Aktorka postawiła na elegancką czerń m.in.  długą marynarkę o satynowym wykończeniu, ozdobioną dużym kwiatowym detalem w talii. Do tego dobrała czarne rajstopy i klasyczne szpilki, a jej stylizacja idealnie podkreśliła kobiecą sylwetkę.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Joanna Liszowska

Artystka zachwyciła także makijażem. Wyraziste czerwone usta i delikatny połysk na powiekach dodały jej wieczorowego blasku.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Joanna Liszowska
