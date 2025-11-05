Ale ona chudziutka! Liszowska po spektakularnej metamorfozie zachwyca w HOT sesji
Joanna Liszowska zyskała ogromną sympatię widzów za sprawą serialu „Przyjaciółki”.
W ostatnim czasie oprócz jej ról filmowych sporą uwagę przyciąga metamorfoza sylwetki.
Joanna Liszowska od zawsze zachwycała fanów apetyczną figurą. Jednak w ostatnim czasie mocno zeszczuplała.
Dziś wygląda jak modelka z zagranicznych wybiegów. Aż trudno oderwać od niej wzrok!
Joanna Liszowska w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, jaki ma sposób na smukłą figurę. Okazuje się, że aktorka jest bardzo aktywną osobą.
„Jestem typem aktywnym, mam dużo temperamentu, dużo energii, więc jeżeli nie pracuję, to rzeczywiście ta energia musi gdzieś znaleźć swoje ujście”.
Joanna Liszowska jednak w wielu wywiadach podkreślała, że nie jest na żadnej restrykcyjnej diecie.
Aktorka twierdzi, że w życiu we wszystkim trzeba zachować umiar i nie ma co katować się rygorystycznymi dietami.
Joanna Liszowska połączyła dietę z aktywnością fizyczną, co dało spektakularne efekty.
Artystka opublikowała na swoim Instagramie boskie zdjęcia w czarno-białych kolorach.
Joanna Liszowska jest wierna klasyce z pazurem, która świetnie podkreśla metamorfozę jej sylwetki.
Do marynarki z głębokim dekoltem dobrała boskie czarne rajstopy i stylowe botki.
Całość Joanna Liszowska podkreśliła mocno zarysowanymi ustami, które pomalowała czerwoną szminką.
Aktorka w takiej odsłonie wygląda jak gwiazda Hollywood.
Seria najnowszych zdjęć Joanny Liszowskiej przyciągnęła uwagę fanów. Nie szczędzili jej komplementów komentarzach.
„Asiu, wyglądasz bosko. Ale jesteś sexy!”, „Pani Joanno, pani zawsze miała w sobie to coś. Kocham te zdjęcia”, „Ależ stylowo pani wygląda” — pisali fani.
A wy, co myślicie o zdjęciach Joanny Liszowskiej? Przypadły wam do gustu?
Megi | 6 listopada 2025
petardaaaaaa
Ojoj | 5 listopada 2025
Zawsze była ślicznotka.
Xxx | 5 listopada 2025
Tzw dieta ozempic
koala | 6 listopada 2025
To jest aktualna cudowna dieta gwiazd,taka prawda.
Lila | 6 listopada 2025
a skąd wiesz? może pije dużo cisowianki, jest na zdrowej diecie i to efekt przyniosło?