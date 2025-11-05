times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Ale ona chudziutka! Liszowska po spektakularnej metamorfozie zachwyca w HOT sesji

Ależ ona ma boskie nogi...

Joanna Liszowska Metamorfozy Gwiazd Stylizacje Gwiazd
/ 05.11.2025 /
EmEl
Joanna Liszowska, fot. AKPA.

1 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska zyskała ogromną sympatię widzów za sprawą serialu „Przyjaciółki”. 

W ostatnim czasie oprócz jej ról filmowych sporą uwagę przyciąga metamorfoza sylwetki.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

2 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska od zawsze zachwycała fanów apetyczną figurą. Jednak w ostatnim czasie mocno zeszczuplała.

Dziś wygląda jak modelka z zagranicznych wybiegów. Aż trudno oderwać od niej wzrok!

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

3 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, jaki ma sposób na smukłą figurę. Okazuje się, że aktorka jest bardzo aktywną osobą. 

„Jestem typem aktywnym, mam dużo temperamentu, dużo energii, więc jeżeli nie pracuję, to rzeczywiście ta energia musi gdzieś znaleźć swoje ujście”.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

4 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska jednak w wielu wywiadach podkreślała, że nie jest na żadnej restrykcyjnej diecie. 

Aktorka twierdzi, że w życiu we wszystkim trzeba zachować umiar i nie ma co katować się rygorystycznymi dietami.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

5 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska połączyła dietę z aktywnością fizyczną, co dało spektakularne efekty. 

Artystka opublikowała na swoim Instagramie boskie zdjęcia w czarno-białych kolorach.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

6 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Joanna Liszowska jest wierna klasyce z pazurem, która świetnie podkreśla metamorfozę jej sylwetki. 

Do marynarki z głębokim dekoltem dobrała boskie czarne rajstopy i stylowe botki.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

7 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Całość Joanna Liszowska podkreśliła mocno zarysowanymi ustami, które pomalowała czerwoną szminką. 

Aktorka w takiej odsłonie wygląda jak gwiazda Hollywood.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

8 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

Seria najnowszych zdjęć Joanny Liszowskiej przyciągnęła uwagę fanów. Nie szczędzili jej komplementów komentarzach. 

„Asiu, wyglądasz bosko. Ale jesteś sexy!”, „Pani Joanno, pani zawsze miała w sobie to coś. Kocham te zdjęcia”, „Ależ stylowo pani wygląda” — pisali fani.

Joanna Liszowska, fot. Instagram.

9 / 9

Metamorfoza Joanny Liszowskiej 

A wy, co myślicie o zdjęciach Joanny Liszowskiej? Przypadły wam do gustu? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Megi | 6 listopada 2025 Odpowiedz

petardaaaaaa

Ojoj | 5 listopada 2025 Odpowiedz

Zawsze była ślicznotka.

Xxx | 5 listopada 2025 Odpowiedz

Tzw dieta ozempic

koala | 6 listopada 2025 Odpowiedz

To jest aktualna cudowna dieta gwiazd,taka prawda.

Lila | 6 listopada 2025 Odpowiedz

a skąd wiesz? może pije dużo cisowianki, jest na zdrowej diecie i to efekt przyniosło?

POLECANE DLA CIEBIE
Pono nie żyje. To ona była największą miłością rapera. Co jeszcze wiadomo o jego życiu prywatnym?
Newsy Polscy celebryci
Pono
Pono nie żyje. To ona była największą miłością rapera. Co jeszcze wiadomo o jego życiu prywatnym?
Oto co o niej powiedział.
Pono nie żyje. A wczoraj jeszcze wrzucił film z pożaru
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje Pono
Pono nie żyje. A wczoraj jeszcze wrzucił film z pożaru
Zaskakujące, co jeszcze wczoraj opublikował w social mediach...
Gruchnęły wieści o emeryturze Nawrockiej. Pierwsza Dama ma dopiero 39 lat!
Aktualności Polscy celebryci
Karol Nawrocki Marta Nawrocka
Gruchnęły wieści o emeryturze Nawrockiej. Pierwsza Dama ma dopiero 39 lat!
Niewiarygodne, o co chodzi!
Gwiazdy żegnają Pono. Polski świat rapu we łzach
Newsy Polscy celebryci
Pono
Gwiazdy żegnają Pono. Polski świat rapu we łzach
Słowa pożegnania łamią serce.
Polska gwiazda może pochwalić się domem w Norwegii. Luksus i spokój. Ale wnętrza!
Newsy Polscy celebryci
Domy Gwiazd
Polska gwiazda może pochwalić się domem w Norwegii. Luksus i spokój. Ale wnętrza!
Dziś unika zgiełku show-biznesu i odnajduje szczęście w ciszy norweskich fiordów.
Nie żyje Pono. Raper miał zaledwie 49 lat
Aktualności Polscy celebryci
Pono Raper
Nie żyje Pono. Raper miał zaledwie 49 lat
Informację o jego śmierci zamieścił Sokół w mediach społecznościowych.
„Totalny syf”. Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Zdjęcia nie kłamią (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Agnieszka Chylińska Domy Gwiazd
„Totalny syf”. Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Zdjęcia nie kłamią (FOTO)
Tylko spójrzcie na ten nieład artystyczny!
Rozwód Opozdy i Królikowskiego. Antek przyszedł z Izą. Na miejscu policja
Aktualności Ale plota! Związki gwiazd
Antek Królikowski Izabela Banaś
Rozwód Opozdy i Królikowskiego. Antek przyszedł z Izą. Na miejscu policja
Czyżby zbliżał się finał rozwodu?
Niesamowita metamorfoza gwiazdy „Projekt Lady”. Patrycja Wieja jest nie do poznania!
Newsy Polscy celebryci
Patrycja Wieja
Niesamowita metamorfoza gwiazdy „Projekt Lady”. Patrycja Wieja jest nie do poznania!
Jak ona się zmieniła!
Tak zmieniła się Zosia z „Rodzinki.pl”. Emilia Dankwa jest już dorosła i zachwyca urodą
Newsy Polscy celebryci
Emilia Dankwa
Tak zmieniła się Zosia z „Rodzinki.pl”. Emilia Dankwa jest już dorosła i zachwyca urodą
Ależ ona wyrosła!
Ogromne kłopoty Bohosiewicz. Ogłosiła to krótko po odejściu z „Tańca z Gwiazdami”
Newsy Polscy celebryci
Maja Bohosiewicz Taniec Z Gwiazdami
Ogromne kłopoty Bohosiewicz. Ogłosiła to krótko po odejściu z „Tańca z Gwiazdami”
Bohosiewicz pokazała, co się stało z jej ciałem!
Przykre wyznanie Jandy. Uwielbiana aktorka mierzy się z ogromnym problemem
Newsy Polscy celebryci
Krystyna Janda
Przykre wyznanie Jandy. Uwielbiana aktorka mierzy się z ogromnym problemem
Legendę polskiego kina przytłoczyło to, co się jej przytrafiło
Marta Nawrocka bez ogródek o Agacie Dudzie. Takich słów nikt się nie spodziewał!
Newsy Polscy celebryci
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka bez ogródek o Agacie Dudzie. Takich słów nikt się nie spodziewał!
Tak zareagowała na słowa Agaty Dudy!
Świątek rozkręciła niezłą awanturę na korcie. Na te sceny patrzył cały świat
Newsy Polscy celebryci
Iga świątek
Świątek rozkręciła niezłą awanturę na korcie. Na te sceny patrzył cały świat
Ale jej puściły nerwy!
Żona Rogacewicza odsunęła się w cień. Kim jest Maja? To z nią aktor ma czworo dzieci
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Żona Rogacewicza odsunęła się w cień. Kim jest Maja? To z nią aktor ma czworo dzieci
Jest całkowitym przeciwieństwem Agnieszki Kaczorowskiej
Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Uwierz w Mikołaja 2”. Bracia Golcowie z żonami, Węgrowska, Pawlicki
Newsy Polscy celebryci
[pola Gonciarz Mikołaj Roznerski
Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Uwierz w Mikołaja 2”. Bracia Golcowie z żonami, Węgrowska, Pawlicki
Premiera filmu przyciągnęła tłumy celebrytów.
 