times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd

Telekamery 2025 pełne blasku! Krzysztof Ibisz z żoną, Joanna Liszowska, Daria Ładocha z córką…

Tak wyglądały gwiazdy na gali Telekamery 2025!

Telekamery
/ 20.10.2025 /
ks
Na zdj.: c, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

1 / 38

Małgorzata Tomaszewska

Tegoroczna gala przyciągnęła prawdziwą śmietankę polskiego show-biznesu. Na ściance pojawiły się największe nazwiska.

Na zdj.: Joanna Górska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 38

Joanna Górska

W plebiscycie Telekamery „Tele Tygodnia” widzowie decydują, kto zasłużył na miano najlepszych w branży.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 38

Sebastian Stankiewicz

Statuetki przyznawane są w wielu prestiżowych kategoriach, które od lat wyznaczają trendy w polskiej rozrywce m.in. aktor, aktorka i serial telewizyjny.

Joanna Liszowska

4 / 38

Joanna Liszowska
Na zdj.: Jolanta Fraszyńska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

5 / 38

Jolanta Fraszyńska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

6 / 38

Maks Behr
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

7 / 38

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

8 / 38

Mateusz Mosiewicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

9 / 38

Jagna Niedzielska
Na zdj.: Emilia Dankwa, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

10 / 38

Emilia Dankwa
Na zdj.: Oliwier Kubiak, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

11 / 38

Oliwier Kubiak
Na zdj.: Sandra Hajduk, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

12 / 38

Sandra Hajduk-Popińska
Na zdj.: Błażej Stencel, Kamil Krupicz, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

13 / 38

Błażej Stencel, Kamil Krupicz
Na zdj.: Paulina Chylewska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

14 / 38

Paulina Chylewska
Na zdj.: Karolina Kominek, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

15 / 38

Karolina Kominek
Na zdj.: Jacek Jelonek, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

16 / 38

Jacek Jelonek
Na zdj.: Julia Chatys, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

17 / 38

Julia Chatys
Na zdj.: Paweł Markiewicz, Katarzyna Niezgoda, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

18 / 38

Paweł Markiewicz, Katarzyna Niezgoda
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

19 / 38

Małgorzata Kozłowska
Na zdj.: Małgorzata Tomaszewska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 38

Małgorzata Tomaszewska
Na zdj.: Daria Ładocha, Laura Kulita, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

21 / 38

Daria Ładocha i Laura Kulita
Na zdj.: Hanna Turnau, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

22 / 38

Hanna Turnau
Na zdj.: Elżbieta Jarosik, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

23 / 38

Elżbieta Jarosik
Na zdj.: Anna Jarosik, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

24 / 38

Anna Jarosik
Maria Dębska

25 / 38

Maria Dębska
Maria Dębska

26 / 38

Maria Dębska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

27 / 38

Agnieszka Hyży i Błażej Stencel
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

28 / 38

Mikołaj Krajewski
Bartosz Gelner

29 / 38

Bartosz Gelner
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

30 / 38

Patricia Kazadi
Fot. Gałązka/AKPA

31 / 38

Aldona Marciniak
Carla Fernandes

32 / 38

Carla Fernandes
Ksenia Chlebicka

33 / 38

Ksenia Chlebicka
Stefano Terrazzino

34 / 38

Stefano Terrazzino
Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz

35 / 38

Krzysztof Ibisz i Joanna Ibisz
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

36 / 38

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor
Krzysztof Ibisz

37 / 38

Krzysztof Ibisz
Na zdj.: Paulina Chylewska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

38 / 38

Paulina Chylewska
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 21 października 2025 Odpowiedz

A gd3zie to co dbiota gwlmet zbmunol swoją z A a teraz z uchem czyżby podział w tango z Polakiem Chyra. Te. 🙂‍↕️ Wyświetlacz z cytyny NU C J.

Anonim | 21 października 2025 Odpowiedz

Ibisz z swoją cicjidajka , co będzie mnie, bierze nuda

Anonim | 21 października 2025 Odpowiedz

Debsk dziwią dzik dzieciąteczko Alf NSA do tej chaniA. Kir z Szczecin,

Anonim | 21 października 2025 Odpowiedz

CurwX

Curyw timaszfewsha d77( sszula bambusa do podtrzymywania leni widać Dz Zelów oto ciebie zł realnych bal MB W WT ORZYCHIQEK ALFI SA ZŻYD ICJZ S KURQI. JI. O TE DELOLT DO POZDCUDODZMAYYs

POLECANE DLA CIEBIE
Nicolas Sarkozy jednak pójdzie do więzienia. Carla Bruni tak pożegnała ukochanego!
Aktualności Zagraniczni celebryci
Carla Bruni Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy jednak pójdzie do więzienia. Carla Bruni tak pożegnała ukochanego!
Mamy nagranie z tego zdarzenia! [WIDEO]
Agata Duda pracuje u Glapińskiego? NBP skomentowało doniesienia
Aktualności Newsy
Agata Kornhauser-duda
Agata Duda pracuje u Glapińskiego? NBP skomentowało doniesienia
Instytucja postanowiła zabrać głos.
Małgorzata Tomaszewska ujawnia, jakiego SMS wysłała do Olka Sikory zaraz po „TzG”. Jest rozczarowana!
Aktualności Polscy celebryci
Aleksander Sikora Małgorzata Tomaszewska
Małgorzata Tomaszewska ujawnia, jakiego SMS wysłała do Olka Sikory zaraz po „TzG”. Jest rozczarowana!
Zdradziła zaskakujące szczegóły!
Popek ujawnia szokujące historie z „Tańca z gwiazdami”: „Janja już biedna na kolanach klęczała”
Ale plota! Newsy Skandale
Janja Lesar Popek
Popek ujawnia szokujące historie z „Tańca z gwiazdami”: „Janja już biedna na kolanach klęczała”
Wspomniał o używkach na planie programu...
Zapytaliśmy Michała Danilczuka o Maffashion. Czy wciąż są razem po „Tańcu z gwiazdami”?
Aktualności Newsy
Maffashion Michał Danilczuk
Zapytaliśmy Michała Danilczuka o Maffashion. Czy wciąż są razem po „Tańcu z gwiazdami”?
Padła zaskakująca odpowiedź.
Co za niezręczna sytuacja na Telekamerach. Nagle na scenę wskoczyła agentka Woronowicza
Aktualności Newsy
Telekamery
Co za niezręczna sytuacja na Telekamerach. Nagle na scenę wskoczyła agentka Woronowicza
Co takiego wydarzyło się podczas wręczania najważniejszych nagród?
Beckhamowie w poważnych tarapatach! Sąsiedzi donieśli na nich policji
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
David Beckham Victoria Beckham
Beckhamowie w poważnych tarapatach! Sąsiedzi donieśli na nich policji
Luksusowa posiadłość słynnej pary stała się źródłem konfliktu...
Burza po finale Konkursu Chopinowskiego! „Uczestnicy są w szoku…”
Aktualności Newsy
Konkurs Chopinowski
Burza po finale Konkursu Chopinowskiego! „Uczestnicy są w szoku…”
Znamy zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego!
Tak wystrojonej Martyny Wojciechowskiej jeszcze nie widzieliśmy! Wszystkich zachwyciła
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Martyna Wojciechowska
Tak wystrojonej Martyny Wojciechowskiej jeszcze nie widzieliśmy! Wszystkich zachwyciła
Dziennikarka pokazała błysk i klasę. Do tej pory lubiła luźne stylizacje.
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Czerwony dywan Polscy celebryci
Agata Kulesza Julia Kuczyńska
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Tak bawiły się gwiazdy na ekskluzywnym evencie.
Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Daria ładocha Telekamery
Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki
Ten duet skradł cały czerwony dywan! Daria Ładocha rzadko pokazuje dzieci.
Joanna Liszowska z nową fryzurą i w czarnych rajstopach zachwyca na Telekamerach 2025
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Liszowska Telekamery
Joanna Liszowska z nową fryzurą i w czarnych rajstopach zachwyca na Telekamerach 2025
Ta stylizacja to prawdziwa petarda!
Skandaliczny gest w „Tańcu z Gwiazdami”?! Tomasz Karolak wystosował publiczne przeprosiny
Polscy celebryci Programy TV
Taniec Z Gwiazdami Tomasz Karolak
Skandaliczny gest w „Tańcu z Gwiazdami”?! Tomasz Karolak wystosował publiczne przeprosiny
"Absolutnie nie ma naszej zgody na takie rzeczy".
Uczestnicy „Kuchennych rewolucji” miażdżą rosół Magdy Gessler. Matka właściciela tylko skosztowała…
Aktualności Polscy celebryci
Gogglebox Kuchenne Rewolucje
Uczestnicy „Kuchennych rewolucji” miażdżą rosół Magdy Gessler. Matka właściciela tylko skosztowała…
Zrobili to tuż po metamorfozie lokalu!
Ciąg dalszy dramatu Martyniuków! Daniel rzuca nowe światło na trwający rodzinny konflikt
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Daniel Martyniuk Zenon Martyniuk
Ciąg dalszy dramatu Martyniuków! Daniel rzuca nowe światło na trwający rodzinny konflikt
Syn Zenka Martyniuka podjął decyzję, która wstrząsnęła rodziną.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz budują razem dom. Czy to nowy etap związku?
Aktualności
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz budują razem dom. Czy to nowy etap związku?
Odpowiedzieli na to pytanie w rozmowie z Kozaczkiem.
 