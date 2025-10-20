Telekamery 2025 pełne blasku! Krzysztof Ibisz z żoną, Joanna Liszowska, Daria Ładocha z córką…
Tak wyglądały gwiazdy na gali Telekamery 2025!
1 / 38
Tegoroczna gala przyciągnęła prawdziwą śmietankę polskiego show-biznesu. Na ściance pojawiły się największe nazwiska.
2 / 38
W plebiscycie Telekamery „Tele Tygodnia” widzowie decydują, kto zasłużył na miano najlepszych w branży.
3 / 38
Statuetki przyznawane są w wielu prestiżowych kategoriach, które od lat wyznaczają trendy w polskiej rozrywce m.in. aktor, aktorka i serial telewizyjny.
4 / 38
5 / 38
6 / 38
7 / 38
8 / 38
9 / 38
10 / 38
11 / 38
12 / 38
13 / 38
14 / 38
15 / 38
16 / 38
17 / 38
18 / 38
19 / 38
20 / 38
21 / 38
22 / 38
23 / 38
24 / 38
25 / 38
26 / 38
27 / 38
28 / 38
29 / 38
30 / 38
31 / 38
32 / 38
33 / 38
34 / 38
35 / 38
36 / 38
37 / 38
38 / 38
Anonim | 21 października 2025
A gd3zie to co dbiota gwlmet zbmunol swoją z A a teraz z uchem czyżby podział w tango z Polakiem Chyra. Te. 🙂↕️ Wyświetlacz z cytyny NU C J.
Anonim | 21 października 2025
Ibisz z swoją cicjidajka , co będzie mnie, bierze nuda
Anonim | 21 października 2025
Debsk dziwią dzik dzieciąteczko Alf NSA do tej chaniA. Kir z Szczecin,
Anonim | 21 października 2025
CurwX
Curyw timaszfewsha d77( sszula bambusa do podtrzymywania leni widać Dz Zelów oto ciebie zł realnych bal MB W WT ORZYCHIQEK ALFI SA ZŻYD ICJZ S KURQI. JI. O TE DELOLT DO POZDCUDODZMAYYs