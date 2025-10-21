Podczas tegorocznej gali Telekamer doszło do niecodziennej sytuacji, która zaskoczyła zarówno prowadzących, jak i publiczność. Gdy ogłoszono zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor, na scenie zabrakło… laureata. Co się stało i jak poradzili sobie organizatorzy?

Telekamery 2025 pełne blasku! Krzysztof Ibisz z żoną, Joanna Liszowska, Daria Ładocha z córką…

Wpadka na gali Telekamer! Prowadzący zaskoczeni nieobecnością laureata

Tegoroczna gala Telekamer, choć przebiegała w atmosferze elegancji i wzruszeń, nie obyła się bez niespodziewanej wpadki. Gdy Agnieszka Hyży i Błażej Stencel ogłosili, że w kategorii najlepszy aktor zwyciężył Adam Woronowicz, na scenie zapanowała niezręczna cisza. Laureat nie pojawił się, by odebrać nagrodę.

Prowadzący kilkukrotnie wywoływali nazwisko Woronowicza, próbując podtrzymać uroczysty ton ceremonii. W tle wciąż zapętlano muzykę, a sytuacja stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Wszyscy obecni na sali z zapartym tchem czekali, czy aktor w końcu pojawi się na scenie.

Dopiero po chwili niepewności na scenę wkroczyła agentka Woronowicza, która przejęła statuetkę i wyjaśniła, że aktor nie mógł uczestniczyć w gali, ponieważ „jest w pracy i właśnie przygotowuje się do nowej roli”. Jej obecność wywołała aplauz publiczności, choć prowadzący nie kryli lekkiego zakłopotania całą sytuacją.

Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki

Jak się okazało, to nie był koniec niespodzianek. W podobnej sytuacji znalazła się zwyciężczyni w kategorii najlepsza aktorka. Po raz kolejny nagrodę zdobyła Vanessa Aleksander, jednak i jej zabrakło wśród gości gali. Aktorka przebywała na planie serialu, dlatego nie mogła odebrać statuetki osobiście.

Tym razem organizatorzy byli lepiej przygotowani – na ekranie wyemitowano krótkie nagranie, w którym Aleksander dziękowała widzom za wsparcie i zapewniała, że Telekamera to dla niej ogromny zaszczyt. W jej imieniu nagrodę odebrał agent.

Choć te dwie nieobecności nieco zaburzyły rytm uroczystości, cała sala nagrodziła laureatów gromkimi brawami. Sytuacja pokazała, że praca na planie filmowym nie zna przerw – nawet dla tak ważnych gal jak Telekamery.

Joanna Liszowska z nową fryzurą i w czarnych rajstopach zachwyca na Telekamerach 2025

Czy nieobecność laureatów wpłynie na ich przyszłe szanse w konkursie? Jak organizatorzy przygotują się na podobne sytuacje w kolejnych edycjach? Fani z pewnością zapamiętają tegoroczną galę nie tylko ze względu na zwycięzców, ale także z powodu tej niecodziennej wpadki.