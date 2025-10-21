Co za niezręczna sytuacja na Telekamerach. Nagle na scenę wskoczyła agentka Woronowicza
Co takiego wydarzyło się podczas wręczania najważniejszych nagród?
Podczas tegorocznej gali Telekamer doszło do niecodziennej sytuacji, która zaskoczyła zarówno prowadzących, jak i publiczność. Gdy ogłoszono zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor, na scenie zabrakło… laureata. Co się stało i jak poradzili sobie organizatorzy?
Wpadka na gali Telekamer! Prowadzący zaskoczeni nieobecnością laureata
Tegoroczna gala Telekamer, choć przebiegała w atmosferze elegancji i wzruszeń, nie obyła się bez niespodziewanej wpadki. Gdy Agnieszka Hyży i Błażej Stencel ogłosili, że w kategorii najlepszy aktor zwyciężył Adam Woronowicz, na scenie zapanowała niezręczna cisza. Laureat nie pojawił się, by odebrać nagrodę.
Prowadzący kilkukrotnie wywoływali nazwisko Woronowicza, próbując podtrzymać uroczysty ton ceremonii. W tle wciąż zapętlano muzykę, a sytuacja stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Wszyscy obecni na sali z zapartym tchem czekali, czy aktor w końcu pojawi się na scenie.
Dopiero po chwili niepewności na scenę wkroczyła agentka Woronowicza, która przejęła statuetkę i wyjaśniła, że aktor nie mógł uczestniczyć w gali, ponieważ „jest w pracy i właśnie przygotowuje się do nowej roli”. Jej obecność wywołała aplauz publiczności, choć prowadzący nie kryli lekkiego zakłopotania całą sytuacją.
Jak się okazało, to nie był koniec niespodzianek. W podobnej sytuacji znalazła się zwyciężczyni w kategorii najlepsza aktorka. Po raz kolejny nagrodę zdobyła Vanessa Aleksander, jednak i jej zabrakło wśród gości gali. Aktorka przebywała na planie serialu, dlatego nie mogła odebrać statuetki osobiście.
Tym razem organizatorzy byli lepiej przygotowani – na ekranie wyemitowano krótkie nagranie, w którym Aleksander dziękowała widzom za wsparcie i zapewniała, że Telekamera to dla niej ogromny zaszczyt. W jej imieniu nagrodę odebrał agent.
Choć te dwie nieobecności nieco zaburzyły rytm uroczystości, cała sala nagrodziła laureatów gromkimi brawami. Sytuacja pokazała, że praca na planie filmowym nie zna przerw – nawet dla tak ważnych gal jak Telekamery.
Czy nieobecność laureatów wpłynie na ich przyszłe szanse w konkursie? Jak organizatorzy przygotują się na podobne sytuacje w kolejnych edycjach? Fani z pewnością zapamiętają tegoroczną galę nie tylko ze względu na zwycięzców, ale także z powodu tej niecodziennej wpadki.