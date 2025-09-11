times-dark
Kozaczek
Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)

Nowe nagranie wywołało burzę w sieci.

Justin Bieber
/ 11.09.2025 /
Marysia
Justin Bieber tylko w bokserkach na ulicy źródło Instagram

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

Nowy post Justina Biebera momentalnie podbił sieć. 31-letni piosenkarz udostępnił na Instagramie serię zdjęć i nagrań, na których przemierza ulicę mając na sobie jedynie białe bokserki.

 

Internauci szybko zwrócili uwagę na niecodzienny look gwiazdora i zastanawiają się, czy to tylko żart, czy może coś więcej.

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

Już dwa dni wcześniej, 8 września, Justin zamieścił zdjęcie z trzema przyjaciółmi, wszyscy w luźnym, letnim klimacie, a on sam znów tylko w bokserkach i  srebrnym łańcuszku na szyi.

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

To nie koniec nowości u Justina. W sierpniu wspólnie z Hailey Bieber świętowali pierwsze urodziny ich syna – Jacka Bluesa.

Choć para od lat mierzy się z falą plotek o rzekomym kryzysie małżeńskim, w rzeczywistości pokazują zupełnie inny obraz – szczęśliwej i zgranej rodziny.

Hailey wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak trudny był dla niej okres połogu, szczególnie w połączeniu z medialną presją.

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

Justin i Hailey odnowili przysięgę małżeńską w maju 2024 roku na Hawajach. Krótko po ceremonii ogłosili, że spodziewają się dziecka. Ich syn urodził się w sierpniu i od tamtej pory regularnie pojawia się na zdjęciach obojga rodziców. Choć życie Bieberów nieustannie jest pod lupą, wszystko wskazuje na to, że… Justin ma się świetnie – i bawi się modą (a może jej brakiem) jak nigdy wcześniej.

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)
Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)
