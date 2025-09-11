Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)

Justin Bieber w bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (WIDEO)

Nowy post Justina Biebera momentalnie podbił sieć. 31-letni piosenkarz udostępnił na Instagramie serię zdjęć i nagrań, na których przemierza ulicę mając na sobie jedynie białe bokserki.

Internauci szybko zwrócili uwagę na niecodzienny look gwiazdora i zastanawiają się, czy to tylko żart, czy może coś więcej.