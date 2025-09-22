Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)
Zdjęcia trafiły prosto na Instagram piosenkarza.
Justin Bieber coraz chętniej pokazuje kulisy swojego życia rodzinnego.
W sieci właśnie pojawiły się nowe zdjęcia artysty z żoną Hailey i ich 13-miesięcznym synem. To, jak maluch wyglądał na wspólnym spacerze, wywołało lawinę komentarzy.
Justin Bieber i Hailey Bieber od lat są w centrum uwagi, ale odkąd zostali rodzicami, ich życie prywatne interesuje fanów jeszcze bardziej.
Para doczekała się syna w sierpniu 2024 roku, a teraz chłopiec jest już oczkiem w głowie rodziców.
Justin wrzucił na Instagram karuzelę zdjęć, które natychmiast podbiły internet. Na jednym z kadrów widać, jak 13-miesięczny Jack Blues idzie w różowej koszulce i pieluszce, trzymając za ręce mamę i tatę.
Kolejne fotografie pokazują, jak gwiazdor tuli swojego synka, ubrany w koszulkę z napisem „Pray for Me”.
Wcześniej piosenkarz wielokrotnie dzielił się kadrami z życia rodzinnego – od zdjęć z ciąży Hailey, po nagrania z pierwszych miesięcy macierzyństwa.
Bieberowie celebrują nie tylko rodzicielstwo, ale i swoje małżeństwo.
Niedawno świętowali 7. rocznicę ślubu, publikując listę „wartości rodziny Bieberów”, w której podkreślili m.in. znaczenie miłości, wdzięczności i wzajemnego wsparcia.
Justin nie kryje, że ojcostwo odmieniło jego życie, co słychać także na najnowszym albumie „SWAG II”. W jednej z piosenek, zatytułowanej „Love Song”, wyśpiewuje swoją miłość do Hailey i wdzięczność za rodzinę, którą wspólnie tworzą.
