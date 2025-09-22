Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)

Justin Bieber i Hailey Bieber od lat są w centrum uwagi, ale odkąd zostali rodzicami, ich życie prywatne interesuje fanów jeszcze bardziej.

Para doczekała się syna w sierpniu 2024 roku, a teraz chłopiec jest już oczkiem w głowie rodziców.

Justin wrzucił na Instagram karuzelę zdjęć, które natychmiast podbiły internet. Na jednym z kadrów widać, jak 13-miesięczny Jack Blues idzie w różowej koszulce i pieluszce, trzymając za ręce mamę i tatę.