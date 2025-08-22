times-dark
Kozaczek
Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery PAPARAZZI

To, co robił przy stole, jest w Kalifornii zakazane.

Hailey Bieber Justin Bieber
22.08.2025
Marysia
Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?!

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

Justin i Hailey Bieberowie postanowili spędzić wieczór w towarzystwie przyjaciół w ekskluzywnej restauracji w West Hollywood.

Paparazzi nie odpuścili im jednak ani na chwilę, a w ich obiektywach znalazł się moment, który wywołał niemałe poruszenie.

Justin Bieber, fot.Forum

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

Wokalista został przyłapany, gdy… sięgnął po vape’a. I to nie na ulicy, a przy stoliku w środku lokalu. Tymczasem w Kalifornii obowiązuje całkowity zakaz używania e-papierosów w miejscach publicznych, w tym w restauracjach, co oznacza, że Bieber mógł narazić się na poważne konsekwencje.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Justin and Hailey Bieber enjoy dinner with friends at Coucou restaurant in West Hollywood

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

Hailey, ubrana w czarny, elegancki top, nie kryła rozbawienia i sama podała mężowi urządzenie. Para, mimo potencjalnych kłopotów, wyglądała na bardzo wyluzowaną – żartowali ze znajomymi, a na koniec wieczoru nie szczędzili sobie uścisków.

 

@nikb889fanpage #Justinbieber #Haileybieber ♬ WALKING AWAY - Justin Bieber

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

To kolejny raz, gdy małżeństwo trafia na nagłówki. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o kryzysie w ich relacji, jednak według amerykańskich mediów sytuacja ma się poprawiać. Podobno wydanie nowego albumu Justina przyniosło mu ulgę, a para podczas wspólnych wakacji z synem miała na nowo złapać równowagę.

 

Screenshot

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

Czy tym razem jednak nieprzemyślany gest w restauracji znów ściągnie na niego lawinę komentarzy?

Screenshot

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)
@iconsdivas Hailey and Justin Bieber seen with friends during a dinner at Coucou restaurant in West Hollywood #justinbieber #haileybieber #fyp ♬ YUKON - Justin Bieber

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)
