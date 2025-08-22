Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery PAPARAZZI

Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery (FOTO)

Wokalista został przyłapany, gdy… sięgnął po vape’a. I to nie na ulicy, a przy stoliku w środku lokalu. Tymczasem w Kalifornii obowiązuje całkowity zakaz używania e-papierosów w miejscach publicznych, w tym w restauracjach, co oznacza, że Bieber mógł narazić się na poważne konsekwencje.