Doda jest reptilianką, Billie Eilish w Illuminatach? Najdziwniejsze teorie spiskowe o gwiazdach, które podbiły internet!
Najgłośniejsze teorie spiskowe o polskich i zagranicznych gwiazdach.
Przez lata wokół gwiazd narosło wiele teorii spiskowych, które do dziś budzą emocje i ciekawość fanów. To tylko kilka z nich.
Według jednej z najpopularniejszych teorii spiskowych, śmierć Liama Payne’a ma być powiązana z aresztowaniem rapera Diddy’ego. Internauci twierdzą, że Liam miał kiedyś publicznie wspomnieć o Diddym, co rzekomo sprowadziło na niego „odwet”.
Teoria, że Justin Bieber jest zmiennokształtnym pojawiła się w internecie jako sensacyjna plotka, rzekomo potwierdzana przez świadków, którzy mieli widzieć, jak artysta zmienia się w gigantyczną jaszczurkę. Źródłem tych doniesień był australijski portal ,,Perth Now”, który jednak szybko usunął swój artykuł.
Jedną z najsłynniejszych teorii spiskowych jest ta o śmierci Paula McCartneya, według której członek The Beatles miał zginąć w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór William Campbell, były kanadyjski policjant. Plotkę podsycały nawet audycje radiowe w USA, a fani doszukiwali się „dowodów” w piosenkach zespołu, jak chociażby w słynnym fragmencie, w którym John Lennon miał śpiewać: „Pochowałem Paula”.
Według tej niezwykle popularnej w sieci teorii, Kim Kardashian nie jest „zwykłym człowiekiem”, lecz stworzonym przez korporacje androidem lub klonem, zaprogramowanym po to, by kontrolować kulturę masową i odwracać uwagę ludzi od ważnych wydarzeń na świecie. Zwolennicy tej teorii wskazują na jej „nienaturalny wygląd”, perfekcyjny wizerunek i to, że całe jej życie wydaje się zaplanowane jak reality show. Niektórzy idą jeszcze dalej, twierdząc, że Kim została „stworzona” przez Hollywood jako eksperyment społeczny mający badać wpływ mediów na społeczeństwo.
Podobnie jak w przypadku teorii o Justinie Bieberze, w internecie pojawiły się żarty, że Doda to zmiennokształtna istota, która nigdy się nie starzeje. Fani zwracają uwagę na to, że od lat wygląda niemal tak samo, co ma być dowodem na jej „pozaziemskie pochodzenie”.
Teoria o tym, że Nicolas Cage jest wampirem lub podróżnikiem w czasie od lat bawi internautów. Wszystko zaczęło się od starego zdjęcia z 1870 roku, na którym widać mężczyznę łudząco podobnego do aktora. Zdjęcie, opublikowane przez ,,Daily Mail” wywołało falę spekulacji, że aktor żyje od wieków. Zwolennicy teorii wskazują, że aktor niemal się nie starzeje i ma „ponadczasowy” wygląd. Sam Nicolas Cage żartował kiedyś z tych plotek, mówiąc, że nie pije krwi i nie śpi w trumnie.
Jimi Hendrix zmarł 18 września 1970 roku w wieku 27 lat. Oficjalnie uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale szybko pojawiły się inne wersje. Jedna z teorii mówi, że menedżer zabił go dla pieniędzy z polisy, a inna, że za wszystkim stała mafia.
W sieci pojawiły się spekulacje, że Billie Eilish należy do tajnego stowarzyszenia Illuminatów. Teoria ta narodziła się z analizy jej teledysków, które często mają mroczny, symboliczny charakter i pojawiają się w nich motywy oka, pająków, skrzydeł i odniesienia do „ciemnych sił”. Niektórzy fani dopatrują się w tym ukrytych przekazów i „rytuałów” mających potwierdzać jej przynależność do elity kontrolującej świat muzyki. Sama Billie wielokrotnie podkreślała, że jej styl to po prostu artystyczna ekspresja, a nie żadne tajne znaki.
Według tej humorystycznej teorii, Ewa Farna po słynnym wypadku samochodowym w 2012 roku została podmieniona przez swoją sobowtórkę. Fani zwrócili uwagę, że po zdarzeniu piosenkarka wyglądała nieco inaczej, miała inny styl i brzmienie głosu. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że prawdziwa Ewa zniknęła, a na scenę wróciła „nowa wersja” artystki. Oczywiście wokalistka sama żartowała z tych plotek, a jej zmiana wizerunku była po prostu efektem dorastania i naturalnej metamorfozy artystycznej.
Marvin Gaye zginął 1 kwietnia 1984 roku, dzień przed 45. urodzinami, zastrzelony przez własnego ojca podczas rodzinnej kłótni. Według raportu policyjnego była to tragiczna eskalacja sporu o polisę ubezpieczeniową. Jednak niektórzy wierzą, że piosenkarz celowo sprowokował ojca, chcąc w ten sposób popełnić samobójstwo.
Korzenie tej teorii sięgają 1959 roku, kiedy w katastrofie lotniczej zginęli Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper. Dzień ten nazwano później „dniem, w którym umarła muzyka”. Od tamtej pory wielu wierzy, że śmierć jednej gwiazdy pociąga za sobą kolejne, co nazwano teorią „śmierci trójkami”. Choć nauka tego nie potwierdza, nagłe odejścia znanych osób w krótkim czasie, jak w 2018 roku, gdy zmarli Anthony Bourdain, Kate Spade i Jackson Odell.
Teoria spiskowa krąży po internecie od kilku lat i wynika głównie z różnicy wieku między siostrami, bo Sonia jest starsza od Mai o 14 lat. Internauci zauważyli też ich duże podobieństwo fizyczne, co doprowadziło do plotek, że Maja to nie siostra, lecz „ukryta córka” Soni. Oczywiście obie aktorki wielokrotnie potwierdzały, że są po prostu siostrami, a cała teoria to żart, który powstał na tle rodzinnego podobieństwa.
Teoria pojawiła się głównie w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy porównywali zdjęcia byłego już prezydenta z różnych wydarzeń i dopatrywali się „różnic w twarzy” czy „innym kształcie uszu”. Według zwolenników teorii, rzekomy sobowtór miał go zastępować podczas oficjalnych uroczystości lub trudnych wystąpień.
Niektórzy internauci spekulowali, że Sanah to jedynie wizerunek stworzony przez wytwórnię muzyczną, a za jej piosenkami stoją zupełnie inni ludzie. Plotki nasiliły się, gdy artystka na początku kariery rzadko pojawiała się publicznie i miała dość tajemniczy wizerunek. Z czasem jednak Sanah zaczęła częściej występować na żywo i udzielać wywiadów, co ostatecznie rozwiało wątpliwości.