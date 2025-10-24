Doda jest reptilianką, Billie Eilish w Illuminatach? Najdziwniejsze teorie spiskowe o gwiazdach, które podbiły internet!

Nicolas Cage

Teoria o tym, że Nicolas Cage jest wampirem lub podróżnikiem w czasie od lat bawi internautów. Wszystko zaczęło się od starego zdjęcia z 1870 roku, na którym widać mężczyznę łudząco podobnego do aktora. Zdjęcie, opublikowane przez ,,Daily Mail” wywołało falę spekulacji, że aktor żyje od wieków. Zwolennicy teorii wskazują, że aktor niemal się nie starzeje i ma „ponadczasowy” wygląd. Sam Nicolas Cage żartował kiedyś z tych plotek, mówiąc, że nie pije krwi i nie śpi w trumnie.