Już jutro Kurzopki staną na ślubnym kobiercu, a jeszcze dzisiaj chałturzą!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski podczas wieczoru zaskoczył nie tylko swoją obecnością, ale i jasno zaznaczył, że nie będzie udzielał tego dnia wywiadów. Jak można się domyślić, szczegóły o swoim wyjątkowym dniu chcą zachować w tajemnicy.