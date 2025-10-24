times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Już jutro Kurzopki staną na ślubnym kobiercu, a jeszcze dzisiaj chałturzą!

Zakochani zwrócili uwagę wszystkich na gali Women Power.

Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
/ 24.10.2025 /
Aurora
Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski źródło KAPIF

1 / 5

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

24 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się na gali Women Power. Choć już jutro jest ich wielki dzień i to właśnie 25 października powiedzą sobie „TAK” na ślubnym kobiercu, wieczór przez wielkim wydarzeniem postanowili  poświęcić pracy.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski źródło KAPIF

2 / 5

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski podczas wieczoru zaskoczył nie tylko swoją obecnością, ale i jasno zaznaczył, że nie będzie udzielał tego dnia wywiadów. Jak można się domyślić, szczegóły o swoim wyjątkowym dniu chcą zachować w tajemnicy.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski źródło KAPIF

3 / 5

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Podczas gali para wyglądała obłędnie, choć kolorystyka ich strojów w żaden sposób nie nawiązywała do wielkiego dnia.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski źródło KAPIF

4 / 5

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski źródło KAPIF

5 / 5

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Anna | 25 października 2025 Odpowiedz

Pacynka wypacykowana makijażem ze az zgroza.oboje siebie warci

Ewa | 25 października 2025 Odpowiedz

Niech będą ze sobą szczęśliwi!

Bezguście | 24 października 2025 Odpowiedz

Ona zawsze w tonie tapety na twarzy i brzydko tu ubrana, kurduplawa w szerokich spodniach pokracznie

Uśmiech na sile | 24 października 2025 Odpowiedz

Ona sztuczna a on dziadkowaty.

