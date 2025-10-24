Już jutro Kurzopki staną na ślubnym kobiercu, a jeszcze dzisiaj chałturzą!
Zakochani zwrócili uwagę wszystkich na gali Women Power.
24 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się na gali Women Power. Choć już jutro jest ich wielki dzień i to właśnie 25 października powiedzą sobie „TAK” na ślubnym kobiercu, wieczór przez wielkim wydarzeniem postanowili poświęcić pracy.
Maciej Kurzajewski podczas wieczoru zaskoczył nie tylko swoją obecnością, ale i jasno zaznaczył, że nie będzie udzielał tego dnia wywiadów. Jak można się domyślić, szczegóły o swoim wyjątkowym dniu chcą zachować w tajemnicy.
Podczas gali para wyglądała obłędnie, choć kolorystyka ich strojów w żaden sposób nie nawiązywała do wielkiego dnia.
Anna | 25 października 2025
Pacynka wypacykowana makijażem ze az zgroza.oboje siebie warci
Ewa | 25 października 2025
Niech będą ze sobą szczęśliwi!
Bezguście | 24 października 2025
Ona zawsze w tonie tapety na twarzy i brzydko tu ubrana, kurduplawa w szerokich spodniach pokracznie
Uśmiech na sile | 24 października 2025
Ona sztuczna a on dziadkowaty.