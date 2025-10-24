Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)
Robert Janowski, Michał Szpak...
/ 24.10.2025 /
1 / 10
Beata Tadla z synem Janem Kietlińskim
Dziś odbyła się gala „Woman Power”. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych osobistości i gwiazd ze świata show-biznesu. Oprócz Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy pojawili się tuż przed własnym ślubem nie zabrakło również m.in.: Beaty Tadli z synem Margaret, Michała Szpaka czy Katarzyny Warnke.
2 / 10
Katarzyna Cichopek i Maxciej Kurzajewski
3 / 10
Robert Janowski
4 / 10
Katarzyna Warnke
5 / 10
Joanna Senszyn
6 / 10
Margaret
7 / 10
Katarzyna Cichopek
8 / 10
Jan Lubomirski-Lanckoroński z żoną Helenę Mańskowską
9 / 10
Michał Szpak i Joanna Senszyn
10 / 10
