Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)

Beata Tadla z synem Janem Kietlińskim

Dziś odbyła się gala „Woman Power”. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych osobistości i gwiazd ze świata show-biznesu. Oprócz Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy pojawili się tuż przed własnym ślubem nie zabrakło również m.in.: Beaty Tadli z synem Margaret, Michała Szpaka czy Katarzyny Warnke.