Kanye West i półnaga Bianca Censori mkną na imprezę. Znów cała niemal naga!

Kanye West i Bianca Censori w drodze na afterparty

Obecność Kanye Westa i Bianci Censori na 67. gali Grammy obiła się szerokim echem. Wszystko za sprawą kreacji partnerki rapera. Kobieta początkowo stanęła przed fotoreporterami w futrze, a następnie zdjęła je, by pokazać się w prześwitującej siateczce, która odsłoniła dosłownie wszystko. Można powiedzieć, że był to strój, który składał się z niczego. Para po tym incydencie została wyproszona, ale to nie był koniec.