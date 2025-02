12 zagranicznych gwiazd, które stawiły czoła depresji! Lady Gaga, Kanye West, Demi Moore

Justin Bieber

Justin Bieber, mimo ogromnej sławy i sukcesu, otwarcie przyznał, że już od młodego wieku zmagał się z wieloma problemami psychicznymi, w tym z depresją. Przyznał, że szybka kariera, którą rozpoczął w wieku 13 lat, sprawiła, że zaczął wierzyć we własną nietykalność i poczucie, że wszystko mu się należy. W rezultacie, jak sam wyznał, brakowało mu odpowiedzialności, co prowadziło do licznych problemów w związkach i wzrastającej frustracji.

Przyznał również, że zaczął traktować bliskich z dystansem i nie szanował kobiet, stając się osobą pełną złości. Aby radzić sobie z rosnącą presją i problemami, Bieber zaczął sięgać po narkotyki, co ostatecznie doprowadziło go do aresztowania w 2014 roku za wandalizm i jazdę pod wpływem alkoholu.

W poście na Instagramie mówił o trudnościach związanych z codziennym wstawaniem z łóżka, poczuciu beznadziei i myślach samobójczych – typowych objawach depresji.

Jego droga do wyzdrowienia była długa, ale artysta podkreśla, że wiara i wsparcie bliskich, a zwłaszcza to, jakiego doświadcza ze strony żony Hailey Baldwin, pomogły mu zmienić swoje życie na lepsze.