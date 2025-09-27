Katarzyna Butowtt miała wszystko: sławę, karierę i kultowe role. Dlaczego na lata zniknęła z ekranów?

Jeżeli jakaś reklama w latach 90. podbijała polski rynek, niemal pewne było, że pojawiła się w niej Katarzyna Butowtt.

Jej twarz znała cała Polska, a później także widzowie zagranicznych pokazów mody.

Nie ograniczała się tylko do wybiegów – zagrała m.in. w kultowych „Psach” i „Uprowadzeniu Agaty”.

Mimo popularności, jak sama przyznaje, przez lata wstydziła się mówić publicznie, że jest modelką, bo wówczas wiązało się to z wieloma stereotypami.

„Wstydziłam się wyznawać publicznie, że jestem modelką. Gdy pytano mnie, czym się zajmuję, zawsze odpowiadałam, że jestem uczennicą albo studentką”

– wspomina.