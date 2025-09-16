Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model

Klaudia El Dursi na imprezie Top Model Night

Klaudia El Dursi od wielu lat próbowała się wybić, ale prawdziwą popularność przyniósł jej udział w ósmej edycji programu Top Model.

Już podczas castingów zdobyła tzw. „Złoty Bilet”, czyli natychmiastowy awans do etapu bootcampu. Choć nie wygrała programu, dotarła do półfinału, a jej charakter i naturalność sprawiły, że na długo zapadła widzom w pamięć.