Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Włożyła biały komplet. Wyglądała, jak śnieżynka!
Klaudia El Dursi od wielu lat próbowała się wybić, ale prawdziwą popularność przyniósł jej udział w ósmej edycji programu Top Model.
Już podczas castingów zdobyła tzw. „Złoty Bilet”, czyli natychmiastowy awans do etapu bootcampu. Choć nie wygrała programu, dotarła do półfinału, a jej charakter i naturalność sprawiły, że na długo zapadła widzom w pamięć.
Dlatego nic dziwnego, że pojawiła się na wielkim wydarzeniu programu „Top Model”.
Klaudia El Dursi mimo niedawnego porodu błyszczała na ściance w białym komplecie. Wyglądała świetnie! Zero zmęczenia, jak to często bywa przy noworodkach.
Prowadząca „Hotel Paradise” była gościem specjalnym w najnowszej edycji „Top model”. U boku Karoliny Pisarek i Dominiki Wysockiej radziła nowym uczestnikom, jak wybić się w świecie modelingu.
Modelka i prezenterka jest mamą trójki dzieci. Najstarszy syn, Dawid, przyszedł na świat w 2009 roku, następnie w 2014 roku urodził się Jan, a w lipcu 2025 roku Klaudia powitała córeczkę.
Od wielu lat jej partnerem jest Jacek Leszczyński, przedsiębiorca działający w branży transportowej. Rodzina na co dzień mieszka w Bydgoszczy.
