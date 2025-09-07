Kulisy wielkiego castingu do „Must Be The Music”! Maciej Rock przywitał TŁUMY nowych artystów
Tym razem wokaliści i muzycy zaprezentowali się w Warszawie.
Pierwszy precasting do nadchodzącej edycji programu miał miejsce 7 września w Warszawie – Hilton Warsaw City. Cieszył się on imponującą popularnością, a wokalne i instrumentalne występy poprzedził opening przed Warsaw Spire.
Czas na to, aby wyjątkowo uzdolnieni uczestnicy 13. edycji podbili świat muzyczny i zaprezentowali swój talent całej Polsce.
Podczas wszystkich castingów Maciej Rock będzie wspierał uczestników za kulisami.
Kolejne castingi odbędą się: 8 września w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku, 14 września w Hotelu Mercure Wrocław Centrum we Wrocławiu, 15 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i 21 września w Sheraton Sopot Hotel w Sopocie.
