Kulisy wielkiego castingu do „Must Be The Music”! Maciej Rock przywitał TŁUMY nowych artystów

Casting do "Must be the music"

Kolejne castingi odbędą się: 8 września w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku, 14 września w Hotelu Mercure Wrocław Centrum we Wrocławiu, 15 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i 21 września w Sheraton Sopot Hotel w Sopocie.