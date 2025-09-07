times-dark
Kozaczek
Programy TV

Kulisy wielkiego castingu do „Must Be The Music”! Maciej Rock przywitał TŁUMY nowych artystów

Tym razem wokaliści i muzycy zaprezentowali się w Warszawie.

Maciej Rock Must Be The Music
/ 07.09.2025 /
Aurora
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

1 / 13

Maciej Rock

Pierwszy precasting do nadchodzącej edycji programu miał miejsce 7 września w Warszawie – Hilton Warsaw City. Cieszył się on imponującą popularnością, a wokalne i instrumentalne występy poprzedził opening przed Warsaw Spire.

Must Be The Music - castingi źródło AKPA

2 / 13

Maciej Rock

Czas na to, aby wyjątkowo uzdolnieni uczestnicy 13. edycji podbili świat muzyczny i zaprezentowali swój talent całej Polsce.

Must Be The Music - castingi źródło AKPA

3 / 13

Casting do "Must be the music"

Podczas wszystkich castingów Maciej Rock będzie wspierał uczestników za kulisami.

Must Be The Music - castingi -min źródło AKPA

4 / 13

Casting do "Must be the music"

Kolejne castingi odbędą się: 8 września w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku, 14 września w Hotelu Mercure Wrocław Centrum we Wrocławiu, 15 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i 21 września w Sheraton Sopot Hotel w Sopocie.

Must Be The Music - castingi -min źródło AKPA

5 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi -min źródło AKPA

6 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

7 / 13

Maciej Rock
Must Be The Music - castingi -min źródło AKPA

8 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

9 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi -min źródło AKPA

10 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

11 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

12 / 13

Casting do "Must be the music"
Must Be The Music - castingi źródło AKPA

13 / 13

Casting do "Must be the music"
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV
Ariana Grande Mariah Carey
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Tyla, Sabrina Carpenter, Ricky Martin...
Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Artur żmijewski Dzień Dobry Tvn
Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)
Paulina Krupińska-Karpiel, Maciej Dowbor, Martyna Wojciechowska, Radosław Majdan, Artur Żmijewski...
Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Kuba Badach Magdalena Lamparska
Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)
Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron, Mateusz Banasiuk, Ola Szwed...
1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało
Programy TV
Afryka Express
1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało
"Jednak jest to taka sztampowa historia trochę, że spojrzeli, popatrzyli (...)" - powiedział Michał.
Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Programy TV
Małgorzata Kożuchowska Rodzinka Pl
Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Rodzinka.pl hucznie wróciła, ale widzowie nie kryją zawodu: "Chyba nie na to czekałam".
Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN” i „Mówię Wam”! Beata Kozidrak, Englert z żoną, Zając z ukochanym…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Beata ścibakówna
Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN” i „Mówię Wam”! Beata Kozidrak, Englert z żoną, Zając z ukochanym…(FOTO)
Anna Mucha, Izabela Krzan, Katarzyna Niezgoda, Karolina Pisarek, Karol Strasburger...
Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir
Programy TV
Cezary Pazura Edyta Pazura
Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir
Pojawili się także Natalia Muianga, Joanna Horodyńska, Monika Zakrzewska, Piotr Mosak...
Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan
Programy TV Z życia gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan
Tak zmieniały się programy Małgorzaty Rozenek-Majdan na przestrzeni lat.
Czy to polska Whitney Houston? Fani „TTBZ” poruszeni występem: „Czułam się jak na koncercie Whitney”
Polscy celebryci Programy TV
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
Czy to polska Whitney Houston? Fani „TTBZ” poruszeni występem: „Czułam się jak na koncercie Whitney”
Nowa uczestniczka show zachwyciła widzów.
To już koniec! Agata i Piotr ze ”Ślubu od pierwszego wejrzenia” po rozwodzie. Dostał pytanie o nazwisko
Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
To już koniec! Agata i Piotr ze ”Ślubu od pierwszego wejrzenia” po rozwodzie. Dostał pytanie o nazwisko
To naprawdę koniec tej burzliwej historii!
Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Debiut Halo Tu Polsat
Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)
Wśród gości: Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski z żoną...
Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV Z życia gwiazd
Adam Zdrójkowski Emilia Dankwa
Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
Gwiazdy kultowego serialu spotkały się po latach na jednym wydarzeniu.
Andrzej Duda dostał fuchę u Stanowskiego! Były prezydent poprowadzi własny program
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Andrzej Duda Kanał Zero
Andrzej Duda dostał fuchę u Stanowskiego! Były prezydent poprowadzi własny program
Spodziewaliście się takiego duetu?
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Ddtvn Małgorzata Rozenek-majdan
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
„Dzień Dobry TVN” obchodzi 20-lecie na antenie.
Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący
Programy TV
Dzień Dobry Tvn
Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący
Studio przy Marszałkowskiej przez lata bardzo się zmieniło.
Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Adam Zdrójkowski Dom
Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)
Będziecie oglądać nowy sezon?
 