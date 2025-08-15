times-dark
Kozaczek
Kylie Jenner, Hailey Bieber i Bella Hadid na babskim wieczorze. Ich stylizacje to hit końcówki lata (FOTO)

Gwiazdy spotkały się w Los Angeles i zostały przyłapane przez paparazzi.

15.08.2025
Marysia

Bella Hadid, Hailey Bieber i Kylie Jenner znów razem! Po długich miesiącach podróży i zawodowych zobowiązań spotkały się w West Hollywood na girls night out.

Każda z nich postawiła na inną stylizacje w duchu trendów, które podbiły ostatnie tygodnie lata.

*EXCLUSIVE* Kylie Jenner, Hailey Bieber and Bella Hadid exit Alba after enjoying a girl's only dinner! źródło Forum

Gwiazdy zostały przyłapane przez paparazzi, gdy wchodziły i wychodziły z modnej restauracji Alba.

Spotkanie miało miejsce zaledwie dzień po tym, jak Bella Hadid zorganizowała w Los Angeles ogrodowe przyjęcie z okazji premiery nowego zapachu swojej marki Orebella.

Hailey Bieber źródło Forum

Hailey Bieber postawiła na klasykę z akcentem retro.

Wybrała czarno-białą sukienkę w grochy od Dolce & Gabbana z gorsetowym górą i dekoltem w kształcie serca. Całość uzupełniła sandałkami Chanel z motywem biedronki i minimalistycznymi okularami.

Kylie Jenner źródło Forum

Kylie Jenner, znana z zamiłowania do czerni, zaprezentowała się w obcisłej sukience z wycięciami i krzyżującymi się paskami na dekolcie. Do tego dobrała szpilki i małą skórzaną torebkę. Stylizację dopełniły kocie okulary i idealnie wyprostowane włosy.

Bella Hadid, fot. Forum źródło Forum

Bella Hadid tym razem zrezygnowała z kowbojskiego klimatu, który dominował w jej letnich lookach. Na wieczór wybrała czarną, dopasowaną sukienkę midi z okrągłym dekoltem, wiązane szpilki z siateczki i pojemną torebkę Valentino. Nie zabrakło złotej bransolety i delikatnego naszyjnika.

IMG_8142

Choć na co dzień każda z nich podąża własną ścieżką modową, tego wieczoru połączyła je jedna rzecz – chęć wyciśnięcia z ostatnich dni lata pełni trendów.

Od polka dots po odważne cut-outy i minimalistyczne „corp core” – ich looki są gotową inspiracją dla wszystkich, którzy jeszcze nie żegnają się z wakacyjnym klimatem.

IMG_8143

Screenshot

