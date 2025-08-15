Kylie Jenner, Hailey Bieber i Bella Hadid na babskim wieczorze. Ich stylizacje to hit końcówki lata (FOTO)

Bella Hadid, Hailey Bieber i Kylie Jenner na babskim wieczorze. Ich stylizacje to hit końcówki lata (FOTO)

Bella Hadid, Hailey Bieber i Kylie Jenner znów razem! Po długich miesiącach podróży i zawodowych zobowiązań spotkały się w West Hollywood na girls night out.

Każda z nich postawiła na inną stylizacje w duchu trendów, które podbiły ostatnie tygodnie lata.