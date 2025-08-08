times-dark
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!

Ależ się wystroił!

Krzysztof Gojdź Lifting Stylizacje Gwiazd
/ 08.08.2025 /
EmEl
Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

1 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Krzysztof Gojdź jak przystało na chirurga z Hollywood, podjechał pod klinikę polskiego chirurga, który robił mu lifting czarnym Maybachem.

Lekarz nie prowadził auta. Miał za to prywatnego szofera!

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

2 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Czarny wóz pod znaną warszawską kliniką zrobił piorunujące wrażenie. 

Wiele osób się zatrzymało, żeby podziwiać luksusowe auto.

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

3 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Później wysiadł z wozu ubrany w dres w kolorze baby blue Krzysztof Gojdź. 

Uwagę w jego stylizacji zwracał bardzo drogi dodatek!

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

4 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Krzysztof Gojdź maszerował do kliniki zaprzyjaźnionego doktora w luźnym wydaniu, ale za to z torebką Hermes. 

Taki modny dodatek to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych!

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

5 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Krzysztof Gojdź wie, jak ważne są dodatki w stylizacji!

Nie zapomniał również o luksusowym obuwiu. Miał na sobie buty domu mody Louis Vuitton.

Piotr Osuch, Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

6 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Chirurg, który wykonywał Krzysztofowi lifting twarzy przywitał go z otwartymi ramionami. 

Specjalista chciał sprawdzić, jak wygląda twarz mężczyzny po tygodniu od operacji plastycznej.

Piotr Osuch, Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

7 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Panowie przywitali się po męsku przed wejściem do kliniki. 

Piotr Osuch, Krzysztof Gojdź, fot. AKPA.

8 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Lekarz dokładnie sprawdzał jak wygląda twarz Krzysztofa Gojdzia po liftingu. 

Warto wspomnieć o tym, że słynny lekarz gwiazd wydał na operację plastyczną aż 150 tysięcy złotych!

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

9 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Krzysztof Gojdź czuje się świetnie po operacji plastycznej, a afektami chętnie dzieli się z fanami w social mediach. 

Krzysztof Gojdź, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

10 / 10

Krzysztof Gojdź z nową twarzą 

Zadowolony Krzysztof Gojdź opuścił klinikę z ukochanym pieskiem.

Nawet jego pupil nie mógł mieć na sobie byle jakiej smyczy. Miał za to dodatek domu mody Louis Vuitton!

