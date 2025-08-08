Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Ależ się wystroił!
Krzysztof Gojdź jak przystało na chirurga z Hollywood, podjechał pod klinikę polskiego chirurga, który robił mu lifting czarnym Maybachem.
Lekarz nie prowadził auta. Miał za to prywatnego szofera!
Czarny wóz pod znaną warszawską kliniką zrobił piorunujące wrażenie.
Wiele osób się zatrzymało, żeby podziwiać luksusowe auto.
Później wysiadł z wozu ubrany w dres w kolorze baby blue Krzysztof Gojdź.
Uwagę w jego stylizacji zwracał bardzo drogi dodatek!
Krzysztof Gojdź maszerował do kliniki zaprzyjaźnionego doktora w luźnym wydaniu, ale za to z torebką Hermes.
Taki modny dodatek to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych!
Krzysztof Gojdź wie, jak ważne są dodatki w stylizacji!
Nie zapomniał również o luksusowym obuwiu. Miał na sobie buty domu mody Louis Vuitton.
Chirurg, który wykonywał Krzysztofowi lifting twarzy przywitał go z otwartymi ramionami.
Specjalista chciał sprawdzić, jak wygląda twarz mężczyzny po tygodniu od operacji plastycznej.
Panowie przywitali się po męsku przed wejściem do kliniki.
8 / 10
Lekarz dokładnie sprawdzał jak wygląda twarz Krzysztofa Gojdzia po liftingu.
Warto wspomnieć o tym, że słynny lekarz gwiazd wydał na operację plastyczną aż 150 tysięcy złotych!
Krzysztof Gojdź czuje się świetnie po operacji plastycznej, a afektami chętnie dzieli się z fanami w social mediach.
Zadowolony Krzysztof Gojdź opuścił klinikę z ukochanym pieskiem.
Nawet jego pupil nie mógł mieć na sobie byle jakiej smyczy. Miał za to dodatek domu mody Louis Vuitton!