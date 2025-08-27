Blanka Lipińska jak zwykle nie owija w bawełnę. Z okazji Dnia Psa podzieliła się swoimi przemyśleniami, wyśmiewając osoby, które składają życzenia… zwierzętom. „Czy mnie coś ominęło i psy prowadzą Instagrama?” – ironizowała. Dyskusja, którą wywołała, podzieliła internautów na dwa obozy.

Burza po słowach Blanki Lipińskiej o właścicielach psów. „Czy mnie coś ominęło?”

Blanka Lipińska to jedna z tych gwiazd, które nie boją się mówić wprost tego, co myślą. Autorka „365 dni” regularnie dzieli się kontrowersyjnymi opiniami w social mediach, a jej najnowsze InstaStories z okazji Dnia Psa wywołało prawdziwą lawinę komentarzy.

Pisarka wprost zadrwiła z osób, które publikują w sieci życzenia skierowane do swoich pupili.

Wczoraj był Dzień Psa. Jedna laska złożyła personalne życzenia swojemu psu na Instagramie… I teraz nie wiem, czy mnie coś ominęło i zwierzęta prowadzą insta, czy też jednak niektórzy są zdrowo je*nięci – napisała.

Na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać.

Część osób porównała życzenia dla psa do tych, które rodzice składają dzieciom czy partnerom, nawet jeśli ci nie mają konta w social mediach. Lipińska od razu zareagowała:

Serio porównujecie dzieci i męża do psa? Różnica jest taka, że dzieci i mąż obejrzą te życzenia i zareagują, a pies zawsze będzie psem i nigdy tego nie zobaczy – odparła.

Inni fani przekonywali, że dla niektórych zwierzęta są jak rodzina, a miłość do pupila bywa nawet silniejsza niż do ludzi. Na to również Blanka miała gotową odpowiedź:

Miałam psa, kochałam go bardzo i nadal nie rozumiem, jak można liczyć na to, że przeczyta życzenia na Insta – podsumowała, dorzucając archiwalne zdjęcie z ukochanym yorkiem.

Wygląda na to, że Blanka Lipińska po raz kolejny wywołała dyskusję, której finał jeszcze długo będzie żył w sieci.

A Wy co myślicie o publicznym składaniu życzeń dla swoich pupili?