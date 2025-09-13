Maciej Jachowski wygrał walkę z rakiem gardła! Teraz ostrzega: „Choroba, która odziera z godności”

Maciej Jachowski szczerze o walce z nowotworem

Największym oparciem była dla niego rodzina i najbliżsi przyjaciele, a przede wszystkim żona, która nie odstępowała go na krok i dbała o dobre samopoczucie: „W zasadzie dzięki niej jestem dziś w tym miejscu” – podkreślił aktor „M jak Miłość”

Dziś Maciej Jachowski może odetchnąć z ulgą. Ostatnie badania potwierdziły, że w jego organizmie nie ma już komórek nowotworowych. Aktor ogłosił tę radosną wiadomość w poruszającym wpisie na Instagramie oraz zaznaczył, że choroba zmieniła drastycznie jego patrzenie na życie.