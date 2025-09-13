times-dark
Kozaczek
Maciej Jachowski wygrał walkę z rakiem gardła! Teraz ostrzega: „Choroba, która odziera z godności”

Kilka dni temu odebrał wyniki ostatnich badań. Co się dowiedział?

Maciej Jachowski
/ 13.09.2025 /
Karolina T.
Zrzut ekranu 2024-12-27 144739

1 / 4

Maciej Jachowski szczerze o walce z nowotworem

Maciej Jachowski, aktor najbardziej znany z serialu „M jak miłość”, który przez lata bagatelizował wizyty kontrolne u lekarzy.

 

Cały czas pojawiała się okazja, aby przesunąć termin badań. Wszystko uległo zmianie, gdy nasilający się ból zmusił go do wizyty u lekarza. Diagnoza była dla niego wstrząsająca. Okazało się, że to był rak gardła.

Zrzut ekranu 2024-12-27 144753

2 / 4

Maciej Jachowski szczerze o walce z nowotworem

„Na stole operacyjnym znalazłem się 9 lipca, dzień po urodzinach. Od tego czasu zaczęła się cała walka” – wspomina aktor w rozmowie z „Faktem”.

 

Po zabiegu czekała go długa i wyczerpująca chemioterapia połączona z radioterapią, która trwała aż do końca roku. Maciej Jachowski nie ukrywa, że to był najcięższy okres jego życia:

„To jest na pewno choroba, która odziera z godności, bo powoduje, że musimy być zależni od kogoś. Ja nie byłem w stanie sam zawiązać sobie butów. Były dni, gdzie nie miałem siły podnieść się z łóżka – wyznał aktor.

scena z: Maciej Jachowski, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

3 / 4

Maciej Jachowski szczerze o walce z nowotworem

Największym oparciem była dla niego rodzina i najbliżsi przyjaciele, a przede wszystkim żona, która nie odstępowała go na krok i dbała o dobre samopoczucie: „W zasadzie dzięki niej jestem dziś w tym miejscu” – podkreślił aktor „M jak Miłość”

 

Dziś Maciej Jachowski może odetchnąć z ulgą. Ostatnie badania potwierdziły, że w jego organizmie nie ma już komórek nowotworowych. Aktor ogłosił tę radosną wiadomość w poruszającym wpisie na Instagramie oraz zaznaczył, że choroba zmieniła drastycznie jego patrzenie na życie.

4 / 4

Maciej Jachowski szczerze o walce z nowotworem

Aktor apeluje też do swoich fanów, by nie lekceważyli badań profilaktycznych. To one mogą uratować zdrowie i życie, ponieważ to jest najcenniejsze co mamy w życiu:

 

„Każdy dzień był walką. Z bólem, ze strachem, z bezsilnością. Były momenty, kiedy ciało odmawiało posłuszeństwa, a umysł krzyczał, że już nie da rady. Dziś wiem, że warto było walczyć. Dziś mogę powiedzieć: WYGRAŁEM. Kilka dni temu odebrałem wyniki ostatnich badań. Nie ma już komórek nowotworowych w moim organizmie. Rak pokonany” – napisał aktor na Instagramie

marta | 13 września 2025 Odpowiedz

Panowie 75 procent to efekt milosci po francusku.Trzeba wiedziec kogo lizac.Zycze wszystkim zdrowia.

Anonim | 13 września 2025 Odpowiedz

