Małgorzata Ostrowska-Królikowska oddała hołd mężowi. Widzowie zaczęli SZLOCHAĆ!
Na scenie wystąpił też brat zmarłego Pawła Królikowskiego — Rafał...
1 / 7
Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w Warszawie w wieku 58 lat. Wcześniej w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Cztery lata później przeszedł kolejną operację neurochirurgiczną z powodu guza mózgu.
Widzowie zapamiętali Pawła Królikowskiego z roli artysty — Kusego w serialu TVP „Ranczo”.
2 / 7
Ostatnio podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską — 20 lat z „Ranczem” odbył się jubileusz znanego serialu.
Małgorzata Ostrowska-Królikowska z tej okazji oddała poruszający hołd mężowi.
3 / 7
Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie kryła wzruszenia tego dnia.
Prowadzący koncert Ilona Ostrowska i Wojciech Adamczyk w pewnym momencie wspomnieli o zmarłym aktorze.
„Chciałam poprosić, abyście uczcili pamięć Pawła ogromnymi brawami” — powiedziała aktorka.
4 / 7
Później na scenie wystąpił brat Pawła Królikowskiego — Rafał z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską.
Aktorka razem ze szwagrem zaśpiewali dla widzów utwór „Tacy sami”, który pierwotnie napisał Paweł Królikowski.
5 / 7
Wykonanie aktorskiej rodziny dogłębnie poruszyło fanów „Rancza”, którzy nie szczędzili ich gromkich braw.
W czasie występu też zaświecili latarki, żeby w ten symboliczny sposób uczcić pamięć zmarłego przed laty Pawła Królikowskiego.
6 / 7
Fani serialu „Ranczo” w komentarzach nie szczędzili ciepłych słów pod adresem artystycznego duetu.
Byli zachwyceni ich poruszającym wystąpieniem na scenie.
7 / 7
„Przepiękny duet i te poruszające słowa. Nigdy nie zapomnimy o Pawle Królikowskim”, „To był wspaniały aktor i człowiek. Niezapomniany”, „Boskie to było. Jesteście wielcy” — pisali internauci.
Anonim | 17 sierpnia 2025
Już to adios w a klasie es więcej neurastenia nie cycXZQMI WZUQC Z NIE xw a nie dają, tłuste wredne Gdańsk,
Anonim | 17 sierpnia 2025
Nie mecz mas dziwko t taki jak a b OD T WYNIKA NIE M A NIĄ WN JA K JAHWM, N TYLKO e yk , szmatę
Anonim | 17 sierpnia 2025
DivX swuetijeboiea, jak tam także na z ów w latach je bachora, dziwnie aha, opłacone CYAUCDZ WIELE,
Anonim | 17 sierpnia 2025
Stara Klara i jej i od chwili na Facebooku po 🙂↔️ 🙂↔️ marki Q, ndIWU Z 🙂↔️, SPO I JETO OD R WSI AC A,Kania z niż