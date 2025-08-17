times-dark
Kozaczek
Małgorzata Ostrowska-Królikowska oddała hołd mężowi. Widzowie zaczęli SZLOCHAĆ!

Na scenie wystąpił też brat zmarłego Pawła Królikowskiego — Rafał...

/ 17.08.2025 /
Paweł Królikowski, fot. AKPA.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w Warszawie w wieku 58 lat. Wcześniej w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Cztery lata później przeszedł kolejną operację neurochirurgiczną z powodu guza mózgu. 

Widzowie zapamiętali Pawła Królikowskiego z roli artysty — Kusego w serialu TVP „Ranczo”.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Ostatnio podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską — 20 lat z „Ranczem” odbył się jubileusz znanego serialu. 

Małgorzata Ostrowska-Królikowska z tej okazji oddała poruszający  hołd mężowi.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie kryła wzruszenia tego dnia. 

Prowadzący koncert Ilona Ostrowska i Wojciech Adamczyk w pewnym momencie wspomnieli o zmarłym aktorze.

„Chciałam poprosić, abyście uczcili pamięć Pawła ogromnymi brawami” — powiedziała aktorka. 

Rafał Królikowski, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Później na scenie wystąpił brat Pawła Królikowskiego — Rafał z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. 

Aktorka razem ze szwagrem zaśpiewali dla widzów utwór „Tacy sami”, który pierwotnie napisał Paweł Królikowski.

Rafał Królikowski, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Wykonanie aktorskiej rodziny dogłębnie poruszyło fanów „Rancza”, którzy nie szczędzili ich gromkich braw. 

W czasie występu też zaświecili latarki, żeby w ten symboliczny sposób uczcić pamięć zmarłego przed laty Pawła Królikowskiego.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

Fani serialu „Ranczo” w komentarzach nie szczędzili ciepłych słów pod adresem artystycznego duetu. 

Byli zachwyceni ich poruszającym wystąpieniem na scenie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża 

„Przepiękny duet i te poruszające słowa. Nigdy nie zapomnimy o Pawle Królikowskim”, „To był wspaniały aktor i człowiek. Niezapomniany”, „Boskie to było. Jesteście wielcy” — pisali internauci.

