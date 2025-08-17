Małgorzata Ostrowska-Królikowska oddała hołd mężowi. Widzowie zaczęli SZLOCHAĆ!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża

Wykonanie aktorskiej rodziny dogłębnie poruszyło fanów „Rancza”, którzy nie szczędzili ich gromkich braw.

W czasie występu też zaświecili latarki, żeby w ten symboliczny sposób uczcić pamięć zmarłego przed laty Pawła Królikowskiego.