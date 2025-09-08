Symboliczny gest Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej na pogrzebie Stanisława Sojki. Ten detal chwyta za serce
Na uroczystości pojawiły się tłumy gwiazd...
1 / 7
8 września odbył się pogrzeb Stanisława Soyki wybitnego artysty, którego nagła śmierć poruszyła całą Polskę.
Uroczystość miała charakter państwowy i zgromadziła w Warszawie jego bliskich, fanów oraz wiele znanych postaci ze świata kultury.
Wśród żałobników uwagę fotoreporterów przykuła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która podobnie jak inni goście, przyszła z zaledwie jednym, symbolicznym kwiatem.
2 / 7
Pogrzeb Stanisława Soyki rozpoczął się w samo południe w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Następnie urna z prochami artysty została przeniesiona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbyło się oficjalne pożegnanie z udziałem rodziny, przyjaciół, przedstawicieli władz i świata artystycznego.
3 / 7
Na ceremonii pojawiło się wiele znanych twarzy m.in. Małgorzata Potocka, Monika Olejnik, Muniek Staszczyk czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. To właśnie aktorka „Klanu” przykuła szczególną uwagę, gdy fotoreporterzy uchwycili ją z jedną, białą różą w dłoni.
4 / 7
Nie była to przypadkowa decyzja. Rodzina Stanisława Sojki poprosiła, aby zamiast okazałych wieńców przynieść symboliczne kwiaty, a zaoszczędzone pieniądze przekazać na cele charytatywne. Dlatego białe róże stały się znakiem wspólnej pamięci i szacunku dla zmarłego.
5 / 7
Ceremonia miała niezwykle wzruszający przebieg. Podczas nabożeństwa pod ołtarz wniesiono urnę oraz portret artysty, a zgromadzeni uczcili jego pamięć w ciszy i modlitwie.
6 / 7
7 / 7