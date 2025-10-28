Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie wyglądała tak skromnie! Chciała pokazać się „Bez kompleksów”?
Tak ubranej celebrytki na ściance jeszcze nie widzieliśmy.
1 / 7
1 listopada 2025 roku na antenie TVN 7 pojawi się nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan. Prowadząca pojawiła się na spotkaniu prasowym show w stylizacji, która miała na celu doskonałe wpisanie się w przesłanie projektu.
2 / 7
Choć na ściankach Rozenek-Majdan lubi pokazywać się w ekstrawaganckich kreacjach, dzisiaj postanowiła zaskoczyć. Zamiast stawiać na odważną stylizację, celebrytka wybrała długą, dopasowaną, sweterkową sukienkę w stonowanym odcieniu. Prosty krój podkreślał sylwetkę, a jednocześnie zachował klasę i minimalizm.
3 / 7
Delikatne guziki wzdłuż dekoltu dodały subtelnej elegancji, a brak biżuterii i oszczędny makijaż sprawiły, że całość wyglądała świeżo i naturalnie.
4 / 7
Stylizację uzupełniły brązowe szpilki na cienkim obcasie, które dodały lekkości i optycznie wydłużyły sylwetkę.
5 / 7
Rozenek-Majdan postawiła także na proste, rozpuszczone włosy, co jeszcze bardziej podkreśliło jej naturalny look.
6 / 7
Wybór tej stylizacji wydaje się nieprzypadkowy, program „Bez kompleksów” ma zachęcać do samoakceptacji i rozmowy o ciele bez tabu.
7 / 7
Niestety | 29 października 2025
Nos to ma żymianski typowo
Anonim | 28 października 2025
W tym wydaniu wyglonda pozytywnie( tylko nosek wyglonda nie za mocno…. ale to jest wszystko do zrobienia💪🤔)
zzz | 28 października 2025
nosek wyglonda nie za mocno !!!!! no nie wierzę .. do szkoły!!!!!!!!!!
:/// | 28 października 2025
nosek wyglonda nie za mocno…?!?!?!?! nie pisz już lepiej nic…… do nikogo…. nigdy..
:/// | 28 października 2025
wyglonda omg