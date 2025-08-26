Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel

Małgorzata Rozenek-Majdan zwiedza nowy akademik syna

Małgorzata Rozenek, znana z przywiązania do swoich synów, nie kryła emocji związanych z kolejną przeprowadzką syna. Choć rozstania zawsze są dla niej trudne, tym razem również zadbała o to, by Stasiek miał zapewnione jak najlepsze warunki. Sama towarzyszyła mu w przeprowadzce, a w organizacji logistycznych szczegółów wspierał ją oczywiście Radosław Majdan.