Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel

Gwiazda nie oszczędza na ukochanym synu.

Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
/ 26.08.2025 /
Aurora
Stanisław Rozenek, 19-letni syn Małgorzaty Rozenek, właśnie rozpoczął nowy etap w swoim życiu, studia w stolicy Francji. Po roku spędzonym w Lyonie, gdzie uczęszczał do prestiżowej uczelni, nadszedł czas na przeprowadzkę do Paryża.

Zmiana miasta oznaczała nie tylko kolejne wyzwania akademickie, ale także konieczność znalezienia nowego miejsca do życia.

Małgorzata Rozenek, znana z przywiązania do swoich synów, nie kryła emocji związanych z kolejną przeprowadzką syna. Choć rozstania zawsze są dla niej trudne, tym razem również zadbała o to, by Stasiek miał zapewnione jak najlepsze warunki. Sama towarzyszyła mu w przeprowadzce, a w organizacji logistycznych szczegółów wspierał ją oczywiście Radosław Majdan.

Rozenek podzieliła się z fanami szczegółami z pierwszych chwil po przybyciu do Paryża.

 

„No i dojechaliśmy. Czekamy teraz na przyjęcie przez panią, która da nam klucze dla Staśka i nas wprowadzi. Świetne miejsce, duży, porządny, czysty akademik…” – relacjonowała.

Nowe lokum 19-latka z pewnością nie przypomina typowych studenckich warunków. Przestronne mieszkanie w akademiku oferuje nie tylko komfortowe wnętrza, ale też liczne udogodnienia.

Do dyspozycji studentów są między innymi sala gier z piłkarzykami i automatami, strefa wspólna z wygodnymi fotelami, huśtawkami, a także nowoczesny sprzęt multimedialny. Wszystko to sprawia, że nauka może iść w parze z odpoczynkiem i integracją z innymi mieszkańcami.

Marta41 | 28 sierpnia 2025 Odpowiedz

A gacie synowi też wyprała?

marta | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Przeciez on ciezko pracowal,zamiast odpoczywac ze znajomymi sesje zdjeciowe robil .Jestem ciekawa czy tez prztulili pieniadze z KPO.Radek sie posunal trzeba zafundowac nowa twarz.Gosia 20 a Radek 60.Pozdrawiam

