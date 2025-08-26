Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel
Gwiazda nie oszczędza na ukochanym synu.
Stanisław Rozenek, 19-letni syn Małgorzaty Rozenek, właśnie rozpoczął nowy etap w swoim życiu, studia w stolicy Francji. Po roku spędzonym w Lyonie, gdzie uczęszczał do prestiżowej uczelni, nadszedł czas na przeprowadzkę do Paryża.
Zmiana miasta oznaczała nie tylko kolejne wyzwania akademickie, ale także konieczność znalezienia nowego miejsca do życia.
Małgorzata Rozenek, znana z przywiązania do swoich synów, nie kryła emocji związanych z kolejną przeprowadzką syna. Choć rozstania zawsze są dla niej trudne, tym razem również zadbała o to, by Stasiek miał zapewnione jak najlepsze warunki. Sama towarzyszyła mu w przeprowadzce, a w organizacji logistycznych szczegółów wspierał ją oczywiście Radosław Majdan.
Rozenek podzieliła się z fanami szczegółami z pierwszych chwil po przybyciu do Paryża.
„No i dojechaliśmy. Czekamy teraz na przyjęcie przez panią, która da nam klucze dla Staśka i nas wprowadzi. Świetne miejsce, duży, porządny, czysty akademik…” – relacjonowała.
Nowe lokum 19-latka z pewnością nie przypomina typowych studenckich warunków. Przestronne mieszkanie w akademiku oferuje nie tylko komfortowe wnętrza, ale też liczne udogodnienia.
Do dyspozycji studentów są między innymi sala gier z piłkarzykami i automatami, strefa wspólna z wygodnymi fotelami, huśtawkami, a także nowoczesny sprzęt multimedialny. Wszystko to sprawia, że nauka może iść w parze z odpoczynkiem i integracją z innymi mieszkańcami.
8 / 21
Marta41 | 28 sierpnia 2025
A gacie synowi też wyprała?
marta | 27 sierpnia 2025
Przeciez on ciezko pracowal,zamiast odpoczywac ze znajomymi sesje zdjeciowe robil .Jestem ciekawa czy tez prztulili pieniadze z KPO.Radek sie posunal trzeba zafundowac nowa twarz.Gosia 20 a Radek 60.Pozdrawiam