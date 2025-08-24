times-dark
Zmęczona Małgorzata Rozenek nadaje z PARYSKIEGO kempingu z rodziną! „Nie są to luksusowe warunki” (FOTO)

"Nie wiem jak to się stało" - przekazała fanom.

24.08.2025
Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła swoich fanów, dzieląc się w mediach społecznościowych relacją z rodzinnego wyjazdu. Tym razem nie były to luksusowe wakacje w egzotycznym kurorcie, lecz… kemping.

Na zdjęciach i nagraniach na Insta Stories widać, jak cała rodzina wspólnie spędza czas na świeżym powietrzu. Grają w gry i relaksują w otoczeniu natury. Synowie chętnie angażują się we wspólne zabawy, a rodzice wcale nie odpuszczają uczestnictwa w żadnej z nich.

Choć atmosfera była radosna, sama Rozenek przyznała z uśmiechem, że nie do końca wie, jak znalazła się w takich okolicznościach.

Na jednym z nagrań wyznała, że „warunki nie są luksusowe”, jednak kolejny dzień także spędza z rodziną wśród natury. Następnie wyznała, że jest to tylko przejściowa sytuacja, jednak postanowili wynająć domek na kempingu w Paryżu.

„Przyjechaliśmy na kemping, jutro odbieramy mieszkanie, więc dzisiaj na spokojnie. Mieliśmy plany dotyczące popołudnia w Paryżu, ale chyba skończy się na spacerze i grze w bule, bo zaczynamy odczuwać zmęczenie. […] Nie było już miejsca dla kampera, więc wzięliśmy taki domek i okazał się bardzo uroczy i wygodny” – relacjonowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

I bardzo dobrze – campingi są super 😀

