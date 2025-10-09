Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła teraz wyczerpującego wywiadu, w którym opowiedziała o swojej drodze macierzyństwa i życiu rodzinnym. Celebrytka nagle w szczerym wyznaniu otworzyła się na temat bycia teściową i babcią.

Małgorzata Rozenek-Majdan o synach, wnukach i byciu teściową

Małgorzata Rozenek-Majdan to osobowość telewizyjna, prezenterka i influencerka, która doskonale jest znana w świecie show-biznesu. Była także gospodynią takich programów jak: „Projekt Lady”, „Perfekcyjna pani domu”, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” czy „Bez kompleksów”. Obecnie zaangażowana jest też w program „Królowa przetrwania”, którego została nową prowadzącą.

Teraz gwiazda TVN udzieliła wywiadu magazynowi VIVA, w którym otworzyła się na temat pracy, rodziny, a nawet bycia teściową czy babcią. Na początku jednak wyznała, że jej droga do kariery i sukcesu wcale nie była łatwa, ale miała dobry start i szczęście.

Ze szczęściem jest jak z miłością. Nie można ich wypracować, nie można się ich nauczyć. Albo się je od losu dostaje, albo nie. Ja dostałam i bardzo się staram, żeby tego nie zepsuć. Urodziłam się w kochającym domu, a moi rodzice mieli stabilne życie uczuciowe i materialne. To dało mi dobry start. Ale nie mylę szczęścia z przyjemnością, z łatwością w osiąganiu celów czy w realizacji marzeń – opowiadała Rozenek.

Poza karierą, najważniejszą rzeczą w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan jest rodzina i synowie. Celebrytka doczekała się trzech synów. Dwóch pierwszych z byłym mężem – Jackiem Rozenkiem i trzeciego – z Radosławem Majdanem. Teraz w wywiadzie przyznała, że wszystko robi właśnie z myślą o nich.

Chciałabym, żeby moi synowie wiedzieli, że jestem zawsze dla nich, i żeby mieli poczucie, że w moim życiu nie ma nikogo ani niczego ważniejszego od nich. Każdą rzecz, którą robię, robię z myślą o nich. Mam nadzieję, że nigdy nie zwątpią, że są największym szczęściem mojego życia, nawet wtedy, kiedy będę próbowała decydować za nich – dodała Rozenek.

Celebrytka przy okazji tematu kariery i rodziny w pewnym momencie wspomniała, że przez natłok pracy przegapiła moment, gdy jej najmłodszemu synowi wypadł pierwszy mleczak. Wówczas padło pytanie o wnuki, na co odpowiedziała:

Aż tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Na razie próbuję rozkminić, jaką będę teściową.

Prowadząca kontynuowała temat i zapytała wprost, do jakich doszła wniosków?