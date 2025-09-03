Małgorzata Rozenek wprowadza się do wymarzonej willi! Marmur, taras z kuchnią i luksusowy domek dla Henia... (FOTO)

Małgorzata Rozenek od dawna marzyła o własnej willi pod Warszawą.

Budowa nie należała do najłatwiejszych i wielokrotnie się przeciągała, ale w końcu nadszedł ten moment – dom o powierzchni ponad 400 m² jest już gotowy.

Celebrytka pokazała w sieci ujęcia wnętrz i ogrodu, które robią ogromne wrażenie.