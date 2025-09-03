times-dark
Małgorzata Rozenek wprowadza się do wymarzonej willi! Marmur, taras z kuchnią i luksusowy domek dla Henia… (FOTO)

Po latach budowy i opóźnień może wreszcie odetchnąć - nowa posiadłość Majdanów jest gotowa.

03.09.2025
Małgorzata Rozenek od dawna marzyła o własnej willi pod Warszawą.

Budowa nie należała do najłatwiejszych i wielokrotnie się przeciągała, ale w końcu nadszedł ten moment – dom o powierzchni ponad 400 m² jest już gotowy.

Celebrytka pokazała w sieci ujęcia wnętrz i ogrodu, które robią ogromne wrażenie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przez ostatnie lata mieszkali w wynajmowanej willi w Wilanowie. W tym czasie ich wymarzone gniazdko powoli nabierało kształtów.

Budowa przeciągała się, a sama „Perfekcyjna” wielokrotnie przyznawała, że proces był żmudny i pełen przeszkód.

We wtorek Rozenek pochwaliła się efektami. Najpierw pokazała ogród, w którym znalazł się okazały taras z zewnętrzną „kuchnią” i przestrzenią do grillowania.

Gwiazda zaprezentowała piękną, niebieską zastawę stołową, idealną na posiłki pod chmurką.

Na terenie posiadłości powstał także „domek Henia”, czyli specjalna przestrzeń dla najmłodszego syna pary.

Nie zabrakło też ujęć wnętrz. Największe wrażenie robią marmurowe schody oraz elegancka konsola z lustrem. Rozenek nie kryła wzruszenia i wdzięczności dla dwóch projektantek, które wspierały ją przy aranżacji.

,,Mamy to. Po wielu miesiącach pracy udało się nam stworzyć coś pięknego. (…) Efekt jest oszałamiający”

– mówiła na Instastories.

Celebrytka obiecała fanom, że już wkrótce pokaże willę w pełnej krasie. Majdanowie nie ukrywają, że marzyli o tym domu od lat i teraz wreszcie mogą cieszyć się swoją przestrzenią.

A Wy jak oceniacie nowe gniazdko „Perfekcyjnej”?

