Małgorzata Rozenek wprowadza się do wymarzonej willi! Marmur, taras z kuchnią i luksusowy domek dla Henia… (FOTO)
Po latach budowy i opóźnień może wreszcie odetchnąć - nowa posiadłość Majdanów jest gotowa.
1 / 16
Małgorzata Rozenek od dawna marzyła o własnej willi pod Warszawą.
Budowa nie należała do najłatwiejszych i wielokrotnie się przeciągała, ale w końcu nadszedł ten moment – dom o powierzchni ponad 400 m² jest już gotowy.
Celebrytka pokazała w sieci ujęcia wnętrz i ogrodu, które robią ogromne wrażenie.
2 / 16
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przez ostatnie lata mieszkali w wynajmowanej willi w Wilanowie. W tym czasie ich wymarzone gniazdko powoli nabierało kształtów.
Budowa przeciągała się, a sama „Perfekcyjna” wielokrotnie przyznawała, że proces był żmudny i pełen przeszkód.
3 / 16
We wtorek Rozenek pochwaliła się efektami. Najpierw pokazała ogród, w którym znalazł się okazały taras z zewnętrzną „kuchnią” i przestrzenią do grillowania.
Gwiazda zaprezentowała piękną, niebieską zastawę stołową, idealną na posiłki pod chmurką.
4 / 16
Na terenie posiadłości powstał także „domek Henia”, czyli specjalna przestrzeń dla najmłodszego syna pary.
5 / 16
Nie zabrakło też ujęć wnętrz. Największe wrażenie robią marmurowe schody oraz elegancka konsola z lustrem. Rozenek nie kryła wzruszenia i wdzięczności dla dwóch projektantek, które wspierały ją przy aranżacji.
,,Mamy to. Po wielu miesiącach pracy udało się nam stworzyć coś pięknego. (…) Efekt jest oszałamiający”
– mówiła na Instastories.
6 / 16
Celebrytka obiecała fanom, że już wkrótce pokaże willę w pełnej krasie. Majdanowie nie ukrywają, że marzyli o tym domu od lat i teraz wreszcie mogą cieszyć się swoją przestrzenią.
A Wy jak oceniacie nowe gniazdko „Perfekcyjnej”?
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Anonim | 3 września 2025
Tad81( jest naprawdę WARTO E POD CO PANIE A. Mi ef To można Nich ów żar bic,
Anonim | 3 września 2025
Prostytucji, w polsc zakładana. Zap
Pomidor sciw,
Anonim | 3 września 2025
Sucz
Anonim | 3 września 2025
To działa u z wrocławskiego La z branży etaniXJQK Z K z cukrem fzuaczq os mnie w Barum z rzeczywistością i co wy m i Asi, dziwjcoch ODAJLBPOW DOLPMcz i zwykle 🙂↔️ hak, u HA HA e