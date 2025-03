Mama Joanny Horodyńskiej to profesor i była….! „Nie wierzyłam, że moda może być wartościowa”

Profesor, wykładowczyni i… klientka projektantów

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska od lat związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie wykłada ekonomię. Ma na koncie epizod w polityce — była wiceministrą nauki w rządzie Leszka Millera. Sama wspomina ten czas jako cenne, ale niełatwe zderzenie światów:

„Było to zderzenie zamkniętego świata naukowca ze światem podejmowania trudnych decyzji. Myślę, że dużą rolę odegrały wtedy kobiety, bo mają umiejętność porozumiewania się” – mówiła.

Okazuje się też, że zanim Joanna zaczęła swoją przygodę z modą, mama próbowała wciągnąć ją do świata nauki. Córka rozpoczęła studia z zarządzania, ale szybko skręciła w stronę wybiegów i okładek.

„Uważałam, że to, co robi Joasia, jest mało wartościowe, bo tak świat odbierał modę. Ale życie mnie zmieniło. Zrozumiałam, że to także sztuka” – przyznała pani Ewa.

Joanna Horodyńska na wybiegu wśród gwiazd: z Evą Longorią, Helen Mirren i Doutzen Kroes