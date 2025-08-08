times-dark
Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)

Piosenkarka zainwestowała w nieruchomość na Suwalszczyźnie.

Maria Sadowska
/ 08.08.2025 /
Aurora
IG/mariasadowska

1 / 11

Willa Marii Sadowskiej

49-letnia wokalistka, reżyserka i scenarzystka podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując nagranie, które uchyla rąbka tajemnicy na temat wnętrz oraz malowniczego otoczenia jej posiadłości.

IG/mariasadowska

2 / 11

Willa Marii Sadowskiej

Choć budowa rozpoczęła się w 2019 roku, Sadowska od początku miała jasno sprecyzowaną wizję. Miało to być miejsce nie tylko do życia i odpoczynku, ale również przestrzeń otwarta dla twórców z różnych dziedzin sztuki. Jak sama podkreśliła, dom ma stać się punktem spotkań filmowców, muzyków i malarzy.

IG/mariasadowska

3 / 11

Willa Marii Sadowskiej

To, co wyróżnia inwestycję artystki, to niezwykła historia budynku. Centralnym elementem nowej posiadłości jest ponad 120-letni modrzewiowy dwór, przeniesiony na działkę aż spod Radomia.

IG/mariasadowska

4 / 11

Willa Marii Sadowskiej

Cała nieruchomość imponuje rozmachem, 400 metrów kwadratowych powierzchni daje ogromne możliwości aranżacyjne, choć wnętrza wciąż czekają na urządzenie. Na nagraniu widać, że do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe.

IG/mariasadowska

5 / 11

Willa Marii Sadowskiej

Sadowska zapowiedziała, że to dopiero początek publikacji związanych z jej nowym domem na Suwalszczyźnie.

IG/mariasadowska

6 / 11

Willa Marii Sadowskiej
IG/mariasadowska

7 / 11

Willa Marii Sadowskiej
IG/mariasadowska

8 / 11

Willa Marii Sadowskiej
IG/mariasadowska

9 / 11

Willa Marii Sadowskiej
IG/mariasadowska

10 / 11

Willa Marii Sadowskiej
IG/mariasadowska

11 / 11

Willa Marii Sadowskiej
