Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)

Willa Marii Sadowskiej

Choć budowa rozpoczęła się w 2019 roku, Sadowska od początku miała jasno sprecyzowaną wizję. Miało to być miejsce nie tylko do życia i odpoczynku, ale również przestrzeń otwarta dla twórców z różnych dziedzin sztuki. Jak sama podkreśliła, dom ma stać się punktem spotkań filmowców, muzyków i malarzy.