Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)
Piosenkarka zainwestowała w nieruchomość na Suwalszczyźnie.
1 / 11
49-letnia wokalistka, reżyserka i scenarzystka podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując nagranie, które uchyla rąbka tajemnicy na temat wnętrz oraz malowniczego otoczenia jej posiadłości.
2 / 11
Choć budowa rozpoczęła się w 2019 roku, Sadowska od początku miała jasno sprecyzowaną wizję. Miało to być miejsce nie tylko do życia i odpoczynku, ale również przestrzeń otwarta dla twórców z różnych dziedzin sztuki. Jak sama podkreśliła, dom ma stać się punktem spotkań filmowców, muzyków i malarzy.
3 / 11
To, co wyróżnia inwestycję artystki, to niezwykła historia budynku. Centralnym elementem nowej posiadłości jest ponad 120-letni modrzewiowy dwór, przeniesiony na działkę aż spod Radomia.
4 / 11
Cała nieruchomość imponuje rozmachem, 400 metrów kwadratowych powierzchni daje ogromne możliwości aranżacyjne, choć wnętrza wciąż czekają na urządzenie. Na nagraniu widać, że do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe.
5 / 11
Sadowska zapowiedziała, że to dopiero początek publikacji związanych z jej nowym domem na Suwalszczyźnie.
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11