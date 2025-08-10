Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)
Na scenie pojawili się także Dawid Kwiatkowski, Anna Rusowicz, Urszula, Feel...
Kolejnym przystankiem muzycznej trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską” był Lublin. 9 sierpnia Na Placu Zamkowym odbył się koncert pełen wakacyjnych przebojów, podczas którego wystąpiła plejada polskich gwiazd.
Na scenie pojawili się m.in. m.in. Feel, Brathanki, Urszula, Dawid Kwaitkowski, De Mono, Patrycja Markowska, Michał Szpak, Organek, Anna Rusowicz, Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski.
Gospodarzami wydarzenia byli Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek Z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.
