times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Polscy celebryci

Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)

Na scenie pojawili się także Dawid Kwiatkowski, Anna Rusowicz, Urszula, Feel...

Patrycja Markowska
/ 10.08.2025 /
Aurora
Patrycja Markowska źródło AKPA

1 / 10

Patrycja Markowska

Kolejnym przystankiem muzycznej trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską” był Lublin. 9 sierpnia Na Placu Zamkowym odbył się koncert pełen wakacyjnych przebojów, podczas którego wystąpiła plejada polskich gwiazd.

Michał Szpak źródło AKPA

2 / 10

Michał Szpak

Na scenie pojawili się m.in. m.in. Feel, Brathanki, Urszula, Dawid Kwaitkowski, De Mono, Patrycja Markowska, Michał Szpak, Organek, Anna Rusowicz, Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski.

Dawid Kwiatkowski źródło AKPA

3 / 10

Dawid Kwiatkowski

Gospodarzami wydarzenia byli Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek Z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.

Anna Rusowicz źródło AKPA

4 / 10

Anna Rusowicz
Urszula-min źródło AKPA

5 / 10

Urszula
De Mono-min źródło AKPA

6 / 10

De Mono
Feel źródło AKPA

7 / 10

Feel
Grzegorz Dobek źródło AKPA

8 / 10

Grzegorz Dobek
Jovan Jakimowicz, Anna Lewandowska źródło AKPA

9 / 10

Jovan Jakimowicz i Anna Lewandowska
Brathanki, Fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

10 / 10

Brathanki
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Aktorzy wyróżnieni na „XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych”! Rafał Cieszyński, Renata Dancewicz (FOTO)
Czerwony dywan
Rafał Cieszyński Renata Dancewicz
Aktorzy wyróżnieni na „XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych”! Rafał Cieszyński, Renata Dancewicz (FOTO)
Maria Pakulnis, Helena Sujecka, Patryk Szwichtenberg i inni.
Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji
Polscy celebryci Programy TV
Dzień Dobry Tvn Weronika Rosati
Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji
Postawiła na klasyczne kolory i nieoczywiste połączenia stylu.
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Pisarek
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Gwiazda „Top Model” wróciła pamięcią do początku swojej kariery.
Blanka Lipińska ostrzega przed Ozempicem. Pokazała twarz bez filtrów
Ciało Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska ostrzega przed Ozempicem. Pokazała twarz bez filtrów
Celebrytka często opowiada o skutkach ubocznych leku.
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Polscy celebryci Uroda
Julia Von Stein
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Julia Von Stein jako nastolatka. Zobaczcie zdjęcia!
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Aktualności Polscy celebryci
Anna Kalczyńska Wakacje Gwiazd
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Dziennikarka nie gryzła się w język! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie.
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Aktualności Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź Lifting
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Ależ się wystroił!
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Akop Szostak Michalina Zagórska
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Para planuje duże zmiany w swoim życiu, a ich decyzja już wzbudza emocje wśród fanów.
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Aktualności Polscy celebryci
Kinga Rusin Wakacje Gwiazd
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Dziennikarka zdradziła przerażające kulisy!
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Aktualności Polscy celebryci
Doda Ola Kot
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Dziennikarka przez lata miała traumę...
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Aktualności Polscy celebryci
Agata Młynarska Choroby Gwiazd
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Dziennikarka opowiedziała o szczegółach fanom!
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksander Milwiw-baron Sandra Kubicka
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Mąż Sandry Kubickiej zdradził, jak naprawdę wygląda ich codzienność z małym synkiem.
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Aktualności Polscy celebryci
Magdalena Lamparska Mateusz Banasiuk
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Byli też: Michał Czernecki, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Telega...
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Aktualności Polscy celebryci
Antoni Sztaba Stylizacje Gwiazd
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Bursztynowicz Klan
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Wspomniała o odejściu z "Klanu"...
 