W wywiadzie w Radiu Złote Przeboje w programie „Weekend jak marzenie” prowadzonym przez Marzenę Rogalską wokalistka poruszyła temat trudnych związków, w których tkwią kobiety. W rozmowie został poruszony temat osób, które boją się samotności lub po prostu nie potrafią odejść od relacji, która im szkodzi. Patrycja odpowiedziała:

To jest tak, jak mój tata zaśpiewał w piosence „Niepokonani”: „Gdy na drodze, za zakrętem przeznaczenie spotka cię”. To, jak życie potrafi zaskoczyć, przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Zakładanie najgorszych scenariuszy, w ogóle najgorzej jest martwić się na zapas. Moim zdaniem [najważniejsze są] odważne ruchy, takie, żeby naprawdę czasami powiedzieć sobie, jestem warta miłości, wartościowa – tłumaczyła.

Patrycja stwierdziła, że nie każda kobieta ma możliwość, by szybko podjąć decyzję, zwłaszcza jeśli przeszkodą okazuje się brak nowego mieszkania. Na koniec piosenkarka zaznaczyła, że to otoczenie i relacje wpływają na kobiety i przez nich podejmowane decyzję.

Widzę po kobietach, że gdy mamy odpowiednich ludzi wokół, nawet nie mamy partnera, ale jesteśmy szczęśliwe, to po nas widać, że kwitniemy. To widać po buzi, włosach, skórze, blasku, po wszystkim. Gdy jesteśmy tłamszone i deptane też to po nas widać. Jesteśmy za wrażliwe, za cenne i za piękne -podsumowała.

