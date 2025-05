Patrycja Markowska przyszła do śniadaniówki promować swoją nową płytę, ale wyszło coś znacznie więcej. W studiu zaskoczył widzów jej mąż, Tomasz Szczęsny. To pierwszy raz, gdy para publicznie opowiedziała o swoim związku — nie zabrakło porównań do… Johna Lennona i Yoko Ono!

W sobotni poranek Patrycja Markowska zasiadła na kanapie „Dzień dobry TVN”, by opowiedzieć o nowym materiale muzycznym. Nikt nie spodziewał się jednak tego, co wydarzyło się chwilę później. Do studia wszedł Tomasz Szczęsny — prywatnie mąż wokalistki i osoba, która do tej pory unikała występów przed kamerą.

To był ich pierwszy wspólny wywiad, co samo w sobie wzbudziło duże emocje. — Najlepsza płyta w historii polskiego rocka! — powiedział bez wahania Tomasz, pytany o najnowszy krążek żony. Dodał jednak, że nie boi się konstruktywnej krytyki i zawsze mówi Patrycji, jeśli coś wymaga poprawy.

Patrycja przyznała, że wspólna praca z mężem przynosi jej dużo radości.

Zawsze marzyłam o czymś takim jak John Lennon i Yoko Ono — wypaliła z uśmiechem.

Jak wyznała, Tomasz wspiera ją nie tylko emocjonalnie, ale też technicznie – doradza w kwestiach światła i kolorów na koncertach.

Choć mogłoby się wydawać, że życie z artystką nie jest łatwe, Tomasz Szczęsny temu zaprzecza. — Patrycja jest bardzo domowa, trafiło mi się najlepiej — powiedział. Przyznał jednak, że tuż przed koncertami bywa nerwowo. Mimo to, jak sam podkreślił, kocha tę energię.