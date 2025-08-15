Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego (ZDJĘCIA)

na obchodach Święta Wojska Polskiego

Marta Nawrocka już w czasie kampanii przyznała, że nie lubi sukienki i preferuje spodnie. Dlatego też dziś postawiła na beżowy komplet. Składał się z szerokich spodni oraz żakietu ze stójką, który swoją konstrukcją nawiązuje do stylu militarnego.

Do tego warto zauważyć, że pierwsza dama zrezygnowała z upięcie. Dziś miała rozpuszczone włosy do ramion i wyglądała w nich bardzo gustownie.