times-dark
Kozaczek
Newsy

Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego (ZDJĘCIA)

Pierwsza dama zrezygnowała z sukienki, a żona ministra MON postawiła na francuską elegancję.

Marta Nawrocka Paulina Kosiniak - Kamysz
/ 15.08.2025 /
Karolina T.
Fot. Niemiec/AKPA

1 / 5

Marta Nawrocka na obchodach Święta Wojska Polskiego

Prezydent Karol Nawrocki i Marta Nawrocka oddali hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy Belwederze, składając wieniec przed jego pomnikiem w Warszawie.

Fot. Niemiec/AKPA

2 / 5

na obchodach Święta Wojska Polskiego

Następnie para prezydencka udała się na mszę w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

To pierwsze duże wydarzenie po zaprzysiężeniu pary prezydenckiej. Karol Nawrocki miał na sobie czarny garnitur i czerwony krawat. A pierwsza dama?

Fot. Niemiec/AKPA

3 / 5

na obchodach Święta Wojska Polskiego

Marta Nawrocka już w czasie kampanii przyznała, że nie lubi sukienki i preferuje spodnie. Dlatego też dziś postawiła na beżowy komplet. Składał się z szerokich spodni oraz żakietu ze stójką, który swoją konstrukcją nawiązuje do stylu militarnego.

 

Do tego warto zauważyć, że pierwsza dama zrezygnowała z upięcie. Dziś miała rozpuszczone włosy do ramion i wyglądała w nich bardzo gustownie.

Fot. Niemiec/AKPA

4 / 5

Paulina Kośniak-Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego

Paulina Kośniak-Kamysz bardzo rzadko pojawia się u boku męża. Głównie podczas bardzo ważnych wydarzeń, jak zaprzysiężenie nowego parlamentu w 2023 roku.

Fot. Niemiec/AKPA

5 / 5

Paulina Kośniak-Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia zaskoczyła swoją obecnością u boku męża, ministra Obrony Narodowej.

Żona ministra na ten dzień postawiła na francuską elegancję. Miała na sobie białą zwiewną sukienkę i czarny żakiet z krótkimi rękawami. Do tego lekko pofalowane włosy. Wyglądała niezwykle kobieco!

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Wiednia VZ TŁUSTE MI JEST GAMI TO OD KTO BY L TO CUR NAD WISŁĄ SIA Z SKÓRA EI KĘS PREZENT DENTEM I TRUDNE ACU DO MAKARA, ML A BEZZWBNEMU DAC, NIE OD PSIM NAWET Z RE , yfaraocei

marysia | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

nowe a nie cieszy?jak zwykle….🙋‍♂️

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

NASTĘPNE N odi toa ubi nie SĄ NIE ZA NASZA Js, złodziejka wuwmp

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Znowu nie powinno to k.uluwcuwvkr o jej Q w jak być dobrym aj po
, ogłoszenia i m Ce i tak cw iść, TEZ NIE CNQWZ za nuVM DSC TO DLA NIW TE O SC AJ KA, RAZEM Z NIEMI czyli o
dealer,O SC MI CZAS NIE 🙂‍↔️ 🙂‍↔️ CBY BQCHIREM ZASUWKA NYIK,,

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Więcej śmiała tak mają, ma z Anią do DIC O ENxz mi szukaj qk TO W BUWCM ud I I AYQ HIT, TFU, TO

POLECANE DLA CIEBIE
Maja Hyży jest w ciąży! Przekazała radosne wieści
Newsy
Maja Hyży
Maja Hyży jest w ciąży! Przekazała radosne wieści
Nie wszyscy jednak wierzą, że spodziewa się kolejnego dziecka... O co chodzi?!
Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcin Mroczek Rafał Mroczek
Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Zabrali ze sobą wyjątkowych towarzyszy.
Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii
Newsy Polscy celebryci
Maciej Musiał
Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii
Aktor zamienił plan filmowy na słoneczne wybrzeże i luksusowy rejs.
Kasia Nawrocka z mamą na zakupach. Mieli torbę pełną zabawek!
Aktualności Newsy
Kasia Nawrocka Marta Nawrocka
Kasia Nawrocka z mamą na zakupach. Mieli torbę pełną zabawek!
Jeden szczegół wyjątkowo zwraca uwagę.
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Gwiazda „Pierwszej miłości” zabrała bliźniaków na słynny szlak El Caminito del Rey.
Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS
Aktualności Newsy
Jarosław Kaczyński Wypadek
Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS
Jak ustalono, do incydentu doszło po kolacji w wyjątkowym gronie.
Julia Wieniawa najcenniejszą kobiecą marką osobistą branży filmowej, a za nią daleko w tyle…
Newsy
Agnieszka Holland Julia Wieniawa
Julia Wieniawa najcenniejszą kobiecą marką osobistą branży filmowej, a za nią daleko w tyle…
Janda, Kożuchowska, Vanessa Aleksander daleko w tyle.
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Aneta Zając Love Stories
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Ich historia nie miała bajkowego finału.
Kulisy odnowienia przysięgi małżeńskiej Brooklyna i Nicoli. David i Victoria są ZAŁAMANI
Newsy
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Kulisy odnowienia przysięgi małżeńskiej Brooklyna i Nicoli. David i Victoria są ZAŁAMANI
Nawet bracia nie zostali zaproszeni za ten jeden KOMENTARZ w sieci.
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)
Gwiazdy Newsy Programy TV
Julia Wieniawa Maciej Musiał
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)
Pojawiła się nawet świeżo upieczona mama- Olga Kalicka!
Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Aktualności Newsy
Daniel Nawrocki Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Internauci od razu ruszyli z komentarzami.
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz odnowili przysięgę małżeńską.
Marcin Hakiel pokazał wszystkie swoje dzieci. Niesamowite jak Adaś wyrósł
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Marcin Hakiel pokazał wszystkie swoje dzieci. Niesamowite jak Adaś wyrósł
Tancerz spędza lato w wyjątkowym gronie.
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Teraz możemy zobaczyć ją w kontynuacji kultowego „Zakręconego piątku 2”.
Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”
Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając Mikołaj Krawczyk
Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”
Padły zaskakujące i poważne oskarżenia!
 