Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego (ZDJĘCIA)
Pierwsza dama zrezygnowała z sukienki, a żona ministra MON postawiła na francuską elegancję.
Prezydent Karol Nawrocki i Marta Nawrocka oddali hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy Belwederze, składając wieniec przed jego pomnikiem w Warszawie.
Następnie para prezydencka udała się na mszę w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
To pierwsze duże wydarzenie po zaprzysiężeniu pary prezydenckiej. Karol Nawrocki miał na sobie czarny garnitur i czerwony krawat. A pierwsza dama?
Marta Nawrocka już w czasie kampanii przyznała, że nie lubi sukienki i preferuje spodnie. Dlatego też dziś postawiła na beżowy komplet. Składał się z szerokich spodni oraz żakietu ze stójką, który swoją konstrukcją nawiązuje do stylu militarnego.
Do tego warto zauważyć, że pierwsza dama zrezygnowała z upięcie. Dziś miała rozpuszczone włosy do ramion i wyglądała w nich bardzo gustownie.
Paulina Kośniak-Kamysz bardzo rzadko pojawia się u boku męża. Głównie podczas bardzo ważnych wydarzeń, jak zaprzysiężenie nowego parlamentu w 2023 roku.
15 sierpnia zaskoczyła swoją obecnością u boku męża, ministra Obrony Narodowej.
Żona ministra na ten dzień postawiła na francuską elegancję. Miała na sobie białą zwiewną sukienkę i czarny żakiet z krótkimi rękawami. Do tego lekko pofalowane włosy. Wyglądała niezwykle kobieco!
Anonim | 15 sierpnia 2025
marysia | 15 sierpnia 2025
nowe a nie cieszy?jak zwykle….🙋♂️
