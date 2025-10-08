times-dark
Maurycy Popiel to niejedyny aktor w rodzinie. Ma znanego brata, a jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)

To właśnie z mamą zatańczy w nowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

/ 08.10.2025 /
Kim jest mama Maurycego Popiela?

Maurycy Popiel to znany aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Olka w serialu „M jak miłość”. W ostatnich miesiącach o aktorze było głośno przez zawirowania w życiu prywatnym związane z rozwodem wraz z Izabelą Warykiewicz. Poza tym o aktorze aż huczy za sprawą udziału w programie „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”.

Już 12 października widzowie programu „Taniec z Gwiazdami”, będą mieli okazję zobaczyć wyjątkowy odcinek jubileuszowej edycji. Tym razem wystąpią nie duety, a trio składające się z tancerza, gwiazdy i członka rodziny lub kogoś bliskiego. Maurycy Popiel występujący z Sarą Janicką, postanowił do rodzinnego odcinka zaprosić swoją mamę, Lidię Bogaczównę. Być może nie każdy wie, ale ona również jest aktorką, która podbijała scenę w latach 90′.

Ostatnio Maurycy w jednym z wywiadów przyznał, że mama jest dla niego bardzo ważna w życiu, dlatego cieszy się, że to właśnie z nią będzie mógł zatańczyć w programie.

 

„Myślę, że to są emocje przede wszystkim dla mnie. Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej „dziękuję” powiedziane z mojej strony poprzez taniec” – wyznał Popiel w rozmowie z „Party”.

Lidia Bogaczówna to nie tylko mama Maurycego Popiela, ale również aktorka znana w środowisku artystycznym od lat. W 1982 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Przez długi czas była związana z krakowskim środowiskiem artystycznym, a swoją karierę rozpoczęła na deskach Teatru Stu, a później grała w Teatrze Bagatela.

Lidia Bogaczówna zdobyła rozpoznawalność m.in. dzięki występom w kabaretowym widowisku „Spotkanie z balladą”, emitowanym przez TVP2. To właśnie tam wcielała się w postać Helusi, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w jej karierze. Program ten był doskonale znany i lubiany w telewizji lat 90. i początku XXI w. Poza przedstawieniami teatru telewizji Bogaczówna ma również na swoim koncie role w takich produkcjach jak: „Hotel 52”, „Ojciec Mateusz”, „Barwy szczęścia” czy „Zatoka szpiegów”.

W życiu prywatnym natomiast jest matką dwóch synów, Andrzeja i Maurycego. Warto dodać, że nie tylko Maurycy poszedł w artystyczne ślady mamy. Jego starszy brat Andrzej również zajął się aktorstwem, gdzie zagrał m.in. w „M jak miłość”, „Pensjonat pod różą” czy „Archiwista”. Co ciekawe, Lidia Bogaczówna i jej synowie ukończyli tę samą szkołę teatralną.

