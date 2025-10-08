Maurycy Popiel to niejedyny aktor w rodzinie. Ma znanego brata, a jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)

Kim jest mama Maurycego Popiela?

Ostatnio Maurycy w jednym z wywiadów przyznał, że mama jest dla niego bardzo ważna w życiu, dlatego cieszy się, że to właśnie z nią będzie mógł zatańczyć w programie.

„Myślę, że to są emocje przede wszystkim dla mnie. Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej „dziękuję” powiedziane z mojej strony poprzez taniec” – wyznał Popiel w rozmowie z „Party”.